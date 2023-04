Seit 25 Jahren gibt es das SÜDKURIER-Medienprojekt Klasse!. Zum Jubiläum geht es in der Serie „Sicher im Netz“ darum, sich und seine Kinder im Internet zu schützen.

Mirko Drotschmann fordert Medienkompetenz als Schulfach

Ob Falschmeldungen oder Cybermobbing: Wie können Kinder vor den Gefahren im Internet geschützt werden? Der SÜDKURIER hat darüber mit Mirko Drotschmann, auch bekannt als „MrWissen2Go“, gesprochen. Im Interview erklärt er, welche Rolle die Schule spielt und warum er sich für die Einführung von Medienkompetenz als Schulfach einsetzt.

Wie geht man mit Verschwörungserzählungen um?

Sie verbreiten sich rasend schnell in Chatgruppen: Verschwörungserzählungen. Diese Nachrichten sind nicht nur für Kinder gefährlich. Warum Menschen an Verschwörungen glauben und was man tun kann, wenn der eigene Onkel beim Familienessen solche Erzählungen verbreitet, beantwortet Expertin Lea Frühwirth.

Wie Sexualtäter das Internet nutzen

Kinder spielen Computerspiele mit Fremden oder freunden sich im Internet mit Menschen an, die sie in echt nie gesehen haben. Aber was ist, wenn auf der anderen Seite des Chats ein Sexualtäter tippt? Kriminologe Prof. Dr. Thomas-Gabriel Rüdiger klärt in diesem Artikel über die Gefahren von Cybergrooming auf.