Leonie Wunderlich ist 28 Jahre alt und gehört damit selbst nicht mehr zur Generation Z. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Hans-Bredow-Institut des Leibniz-Instituts für Medienforschung. Im Projekt „Use The News“ beschäftigt sie sich mit Nachrichtennutzung im digitalen Zeitalter.

Frau Wunderlich, es gibt ja einige Klischees über die Gen Z. Welche Klischees im Hinblick auf die Mediennutzung stimmen denn?

Wunderlich: Es wird oft gesagt, die junge Generation interessiert sich nicht, engagiert sich politisch nicht. Dabei ist es grundsätzlich schwierig, die Generation Z als homogene Masse zu sehen. Es gibt Teilgruppen, die interessierter sind als andere Generationen. Und es gibt Teilgruppen, die sich für gar nichts interessieren.

Insgesamt bringen Jugendliche ein geringeres Interesse an Politik mit als die ältere Generation. Gleichzeitig ist es in der Generation sehr wichtig, informiert zu sein, um mitreden zu können, in der Freundesgruppe oder auf dem Schulhof oder wo auch immer. Jugendliche wollen sich an irgendwas orientieren. Sie sind in der Phase der Identitätsfindung und da kann so was sehr relevant sein.

Wenn man sich aber die Fridays For Future-Bewegung anguckt: Da sind nicht nur junge Menschen dabei, die freitags keine Lust auf Schule haben, sondern die sich auf ihre Art und Weise politisch beteiligen wollen. Studien zeigen, dass durchaus Interesse da ist. Nur passiert es anders, es wird sich eher online informiert.

Leonie Wunderlich studierte Medien- und Kommunikationswissenschaten an der Universität Düsseldorf und der Abersystwyth Universität Wales. | Bild: David Ausserhofer

Die Generation Z kennt ein Leben ohne Smartphone gar nicht mehr. Welche Fähigkeiten bringen junge Menschen mit?

Wir wissen aus Studien, dass Jugendliche sehr viel Zeit am Smartphone verbringen. Man würde denken, dass sich junge Leute eher zutrauen, Falschinformationen zu erkennen. Aber man darf nicht automatisch davon ausgehen, dass sie das können, weil sie mit den Technologien aufgewachsen sind. Gerade wenn es darum geht, die Glaubwürdigkeit von Informationen einschätzen zu können, fehlen ihnen Wissen und Erfahrung.



Sie haben Ihre Abschlussarbeit über Nachrichtenvermeidung geschrieben. Was ist das? Erlebt man das auch in der Generation Z?

Nachrichtenvermeidung beschreibt das aktive Vermeiden von Information. Das kann spezifisch sein: Ich sage, ich kann Nachrichten über den Ukraine Krieg nicht mehr sehen. Oder ganz allgemein: Ich vermeide jegliche Art von Nachrichten, weil ich das Gefühl habe, das tut mir nicht gut. Der Reuters Digital News Report zeigt, dass es immer mehr junge Menschen gibt, die sagen: Zumindest manchmal vermeide ich aktiv Nachrichten. Wir wissen aus der Forschung schon lange, dass Nachrichten als sehr negativ wahrgenommen werden. Einer der Gründe, weshalb junge Menschen Nachrichten vermeiden: Sie sagen, dass sich Nachrichten negativ auf ihre Stimmung auswirken. Sie nehmen eine emotionale Überlastung wahr.

Wer gehört zur Generation Z? Dazu gibt es in der Forschung verschiedene Ansätze. Die meisten Forscher bezeichnen damit die jungen Menschen, die circa zwischen 1995 und 2010 geboren wurden.

Sie beschäftigen sich auch mit konstruktivem Journalismus, der dem entgegenwirken möchte. Was ist die Idee dahinter?

Oftmals gibt es das Bild, dass konstruktiver Journalismus bedeutet: Es wird nur über positive Ereignisse berichtet. Es geht aber eher darum, dass man die Perspektive verändert. Natürlich wird darüber berichtet, was schiefläuft. Aber es werden Lösungsansätze angeboten. Es gibt ein konstruktives Element, das diese Negativität auffängt. Studien zeigen, dass konstruktive Nachrichten weniger negative Reaktionen bei jungen Menschen hervorrufen. Es gibt also Anlass zu Hoffnung, dass man damit viel erreichen kann.



Ist es denn so, dass gerade junge Leute keine Lust haben, sich mit dieser harten Realität – Krieg, Pandemie und Klimakrise – zu beschäftigen? Und brauchen wir deshalb dringend konstruktive Berichterstattung?

Ich würde nicht sagen, dass sie sich damit nicht beschäftigt möchten. Aber es geht um die die Art und Weise, wie man sich mit den Themen beschäftigt. Man kann nichts daran ändern, dass Kriege da sind und dass es viel Negatives gibt. Über negative Dinge wird berichtet, aber das fordert diesen anderen Blickwinkel, wo es auch darum geht, aufzuzeigen, was Lösungen für die Probleme sein könnten.

Wie konsumiert die Generation Z Nachrichten? Der Reuters Institute Digital News Report vergleicht seit zehn Jahren die Mediennutzung in 46 Ländern weltweit. Der letzte Report stammt aus dem Jahr 2022. Laut diesem letzten Report informieren sich 49 Prozent 18- bis 24-Jährigen in Deutschland regelmäßig über etablierte Nachrichtenseiten. Die meisten Menschen dieser Altersgruppe informieren sich aber über die sozialen Medien. 39 Prozent gaben zudem an, dass soziale Medien die wichtigste Quelle für Informationen sind. Am häufigsten nutzen alle Altersgruppen das Smartphone, um Nachrichten zu konsumieren. Jeder zehnte Mensch, der in Deutschland online aktiv ist, oftmals versucht, bewusst Nachrichten zu vermeiden. 65 Prozent machen das zumindest gelegentlich. In allen Altersgruppen sind diese Zahlen in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Die Befragten gaben als Gründe an, dass zu viel über Themen wie Politik und Corona berichtet wurde und sie sich aufgrund der Vielzahl der Nachrichten erschöpft fühlten. Bei den 18- bis 24-Jährigen kommt hinzu, dass die Inhalte der Nachrichten zu Streitereien führten. Sie haben außerdem das Gefühl, nichts mit den Informationen anfangen zu können und sie nicht zu verstehen. 35 Prozent der jungen Menschen fordern beim Thema Klimakrise eine klare Position der Medien, wie die Krise bewältigt werden kann. Jeder Vierte der 18- bis 24-Jährigen wünschen sich außerdem mehr Vorschläge für individuelle Handlungsmöglichkeiten.

Noch mal zurück zu sozialen Medien: Können die daran beteiligt sein, konstruktiv zu berichten? Erleben Sie das sogar schon, dass etwa Influencer dazu beitragen?

Es ist schon so, dass Influencer, gerade wenn es um internationale Ereignisse, etwa das Abtreibungsverbot in den USA geht, Aufmerksamkeit auf Themen lenken können. Ich würde dabei allerdings weniger von Wissensvermittlung sprechen als davon, dass Aufmerksamkeit für gesellschaftlich relevante Themen generiert wird.

Dabei gibt es die Gefahr von Missinformation, weil Influencer keine professionell agierenden Akteure sind, die Informationen verifizieren. Und auf Seite der Nutzenden gibt es Teilgruppen, die das ungefiltert aufnehmen.

Aber es gibt auch viele junge Menschen, die das auch kritisch einordnen und andere professionell agierende Quellen hinzuziehen, wenn ihnen etwas komisch vorkommt.

Medienprojekt Klasse! Seit 25 Jahren setzt sich der SÜDKURIER mit seinem Medienprojekt Klasse! an Schulen für mehr Medienkompetenz bei Schülerinnen und Schülern ein. Zum Jubiläum erscheint die neue sechsteilige Serie „Sicher im Netz“ , die sich mit dem Erkennen von Gefahren und dem Umgang damit auseinandersetzt. Unter diesem Link finden Sie die anderen Beiträge der Serie.

Was kann ein Medienhaus wie der SÜDKURIER tun, um junge Leute wieder anzusprechen?

Es ist immer wichtig zu überlegen: Was sind die relevanten Themen, über die einfach berichtet werden muss? Und dann sollte man sich fragen, wie kann ich das so runterbrechen, dass es auch für die Generation Z interessant und relevant ist?

Also sollte man sich überlegen, was die jungen Menschen in ihrem Alltag beschäftigt und zeigen: Das hat etwas mit dir zu tun. Denn nur wenn diese persönliche Relevanz gegeben ist, wendet man sich zu einem Thema hin.

Und der andere Aspekt ist die Art der Übermittlung oder die Präsentation von Inhalten. Eine 17-Jährige wird sich weniger mit einem über 50-jährigen alten Mann verbunden fühlen als mit einer jungen Frau oder mit einem jungen Mann. Es geht darum, Inhalte auf Augenhöhe zu transportieren. Dass junge Leute das Gefühl haben, die Personen haben ähnliche Lebensrealitäten.

Wichtig ist auch, innerhalb der Logiken der Plattform zu agieren. Also nicht irgendeinen Inhalt auf irgendeine Plattform zu schmeißen, sondern den Inhalt an die Plattform anzupassen. Das merkt die Generation nämlich schnell, wenn da irgendwas nicht stimmt. Das wird dann schnell als unglaubwürdig wahrgenommen.