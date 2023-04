Lea Frühwirth ist Senior Researcherin bei CeMAS (Center für Monitoring, Analyse und Strategie). CeMAS ist ein gemeinnütziges Berliner Forschungszentrum, in dem sich seit 2021 Wissenschaftler mit den Themen Verschwörungsideologien, Desinformation, Antisemitismus und Rechtsextremismus im Internet beschäftigen.

Frau Frühwirth, warum glauben Menschen an Verschwörungsmythen?

Es gibt verschiedene psychologische Mechanismen, die uns dafür anfällig machen. Verschwörungsmythen können etwa eine komplexe Welt, die auch überfordernd sein und Angst machen kann, sehr einfach strukturieren. Wenn etwas Schlimmes, wie eine Pandemie aus Zufall passiert, kann man das nicht vorhersehen und das macht Angst. Wenn man stattdessen glaubt, dass eine mächtige und bösartige Gruppe im Verborgenen daran arbeitet, kann man etwas dagegen tun. Gegen den Zufall kann man sich nicht wehren. Wer an die bösartige, mächtige Gruppe glaubt, kann versuchen, sich dieser entgegen zu stellen. Das Gefährliche daran ist aber, dass mit solchen Erzählungen auch Gewalt legitimiert wird.

Was sind Verschwörungserzählungen? Verschwörungserzählungen zielen darauf ab, dass eine mächtige Gruppe im Geheimen einen bösen Plan verfolgt, um anderen zu schaden. Dies wird dann als Erklärung für Ereignisse, beispielsweise die Coronapandemie, genutzt. Diese Erzählungen beruhen nicht auf wissenschaftlichen Fakten und teilen die Welt oft in „gut“ und „böse“. Weitere Beispiele für Verschwörungserzählungen sind, dass die Welt eine Scheibe sei. Früher wurde der Begriff „Verschwörungstheorien“ genutzt. Allerdings impliziert das Wort Theorie, dass sie widerlegt werden kann und dann verworfen wird. Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben, halten an ihren Vorstellungen fest, auch wenn Gegenbeweise vorgebracht werden. Dazu kommt, dass „wenn man das Theorien nennt, man diese Ideologie künstlich zu mehr aufwertet, als sie tatsächlich ist. Das gibt ihr mehr Legitimität als sie wirklich hat“, so Lea Fürwirth.

Wie weit gehen Menschen, die das glauben und sich wehren wollen? Wie gefährlich sind Verschwörungsmythen?

Wenn Menschen sich in Telegram-Gruppen austauschen und immer wieder hören, dass sich Regierung, Presse und Wissenschaft gegen sie verschworen haben und ihnen etwas Böses wollen, kann es gefährlich werden. Wer sich bedroht fühlt, denkt, dass diese Institutionen bekämpft werden müssen. In Telegram-Gruppen bestätigen sich die Menschen gegenseitig in diesem Glauben. Aussagen werden immer intensiver und irgendwann wird vielleicht gefordert, die Verantwortlichen in der Politik aufzuhängen oder zu erschießen. Das peitscht sich immer weiter hoch und wenn damit eine ausreichend große Gruppe von Menschen erreicht wird, muss ich auch zunehmend damit rechnen, dass jemand zur Tat schreitet. Dann kann es zu Gewalt kommen.

Klasse! Wie schützen wir unsere Kinder vor Fake News und Cybermobbing, Mirko Drotschmann? Das könnte Sie auch interessieren

Manchmal verfallen Verwandte oder Freunde obskuren Erzählungen. Wie sollte man denn reagieren, wenn ein Onkel am Esstisch eine Verschwörungserzählung verbreitet?

In so einem Moment hat man das Dilemma, dass man selbst anderer Meinung ist, aber gleichzeitig an einem Tisch sitzt und nicht unbedingt eine Szene machen will. Ich würde trotzdem dafür plädieren, zu widersprechen. Dabei sollte man respektvoll bleiben und nicht die Person selbst angreifen, aber auf der Sachebene widersprechen. Man könnte beispielsweise eigene Erfahrungen anführen. Oder hinterfragen, wie jemand zu dieser Aussage kommt und warum man diesen Quellen vertraut. Und dann auch selber spiegeln, dass man das anders sieht und warum das so ist. Man sollte sich aber bewusst sein, dass Weltbilder nicht in einem kurzen Gespräch am Esstisch geändert werden können. Das ist ein langwieriger Prozess. Am Ende muss dabei nicht unbedingt ein Umdenken rauskommen. Aber der Versuch, eine kritische Reflexion anzuregen, ist wertvoll.

Und was kann man machen, wenn die eigenen Eltern plötzlich Nachrichten und Videos mit Verschwörungserzählungen geschickt bekommen?

Erst mal ist es eine große Chance, so etwas früh mitzubekommen. Je weniger ein verschwörungsideologisches Weltbild gefestigt ist, desto einfacher ist es, Leute noch zu erreichen. Man könnte sich das Video gemeinsam anschauen und eine kritische Beurteilung anstoßen. Wo kommt das Video her und wer hat es geteilt? Und auch den Inhalt hinterfragen: Ist das plausibel? Deckt sich die Botschaft mit dem eigenen Wissen? Manchmal wurden die Erzählungen auch schon in Medien oder von der Wissenschaft widerlegt. Wenn man sich das gemeinsam anschaut und sich Zeit nimmt, kann man zusammen herausfinden, wie glaubwürdig solche Videos sind. So könnte man jemanden nach ersten Kontakten mit diesen Inhalten dazu anregen, genauer hinzuschauen.

Medienprojekt Klasse! Seit 25 Jahren setzt sich der SÜDKURIER mit seinem Medienprojekt Klasse! an Schulen für mehr Medienkompetenz bei Schülerinnen und Schülern ein. Zum Jubiläum erscheint die neue sechsteilige Serie „Sicher im Netz“, die sich mit dem Erkennen von Gefahren und dem Umgang damit auseinandersetzt.

Gibt es heute mehr Verschwörungserzählungen als früher?

Früher wurden Verschwörungserzählungen am Stammtisch erzählt und jetzt im Internet. Dadurch können sich Menschen zusammentun, sich gegenseitig bestärken und die Erzählungen gemeinsam weiterverbreiten – und das mit mehr Reichweite als früher. Das trägt dazu bei, dass wir mehr von den Erzählungen mitbekommen und führt zu dem Eindruck, dass mehr Verschwörungserzählungen unterwegs sind. Dazu kommt, dass in der Pandemie viele Leute verunsichert waren. Das kann dazu beitragen, dass sich mehr Menschen solchen Erzählungen zuwenden als sonst.

Sie sagen, Telegram spiele bei Verschwörungserzählungen eine große Rolle. Junge Menschen sind allerdings vor allem auf TikTok und Instagram unterwegs. Welche Rolle spielen die beiden Plattformen bei der Verbreitung von Verschwörungserzählungen?

Auch wenn wir Schwerpunkte sehen, würde ich nicht sagen, dass Verschwörungserzählungen nur auf bestimmten Plattformen im Netz stattfinden und auf anderen gar nicht. Da, wo Menschen miteinander kommunizieren, finden diese Dinge statt. Wer viele Menschen erreichen will, geht vielleicht lieber zu TikTok als zu Twitter. Ich sehe beispielsweise im Bereich Desinformation, dass Tiktok mit großen Kampagnen auffällt. Instagram wiederum greift gerne mal mit zwei Tagen Verspätung TikTok Videos auf. Auch bei Tiktok und Instagram gilt: Genau hinschauen und hinterfragen.

Würde es helfen, wenn Kinder und Jugendliche in der Schule mehr über Medienkompetenz lernen würden?

Medienkompetenz ist ein sehr wichtiges Thema und es ist sinnvoll, das in Schulen stärker zu thematisieren. Da muss man allerdings beim Lehrpersonal anfangen. Wer TikTok nicht kennt oder versteht, kann Kindern und Jugendlichen nicht beibringen, worauf sie achten müssen. Wichtig ist auch, dass es nicht nur um junge Menschen, sondern um die gesamte Gesellschaft geht. Wir sind alle im Netz unterwegs, mit unterschiedlicher Medienkompetenz. Wir können nicht darauf warten, dass flächendeckende Medienkompetenzschulungen in der Schule eingeführt werden. Und die Kompetenz dann langsam Generation für Generation durch die Gesellschaft wandert. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass alle, egal ob junge oder ältere Menschen, medienkompetenter werden und sicherer im Netz unterwegs sind.