Nach dem Gas-Alarm mit 90 Verletzten: Suche nach der Ursache, Erleichterung bei Betroffenen

Schock an der Zeppelin-Realschule in Singen: Am Mittwoch war im Schulgebäude ein reizender Stoff ausgetreten, der bei 80 bis 90 Personen zu Reizhusten und Atembeschwerden führte. Feuerwehr und Rettungskräfte rückten zu einem Großeinsatz aus, um die rund 600 Schülerinnen und Schüler in Sicherheit zu bringen. Drei Personen und eine Lehrkraft wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Der SÜDKURIER hat recherchiert, wie die Schule nun versucht, wieder zurück in den Schulalltag zu finden, wie es den Verletzten geht und wie der Vorfall um den noch unbekannten reizenden Stoff aufgeklärt werden soll.

Der Unterricht in der Zeppelin-Realschule in Singen findet wieder statt. Bis nach dem Gas-Alarm zur Normalität übergegangen werden kann, wird es noch einige Zeit dauern. | Bild: Stephan Freißmann

Bis zu 170 Euro für zwei Tage Campus-Festival: Das sagen die Veranstalter zu den Preisen

Der Countdown läuft: In zwei Wochen soll mit dem Campus-Festival der Höhepunkt der Festivalsaison am Bodensee stattfinden. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 22.500 Besuchern im Konstanzer Bodenseestadion. Angesichts einer Verdoppelung des Ticketpreise im Vergleich zum Vorjahr müssen viele junge Menschen schlucken.

Der SÜDKURIER hat nachgefragt, wie die Veranstalter die starke Preiserhöhung rechtfertigen und was sie in diesem Jahr an der Organisation verbessern wollen.

Rund 20.000 Personen feierten beim Campus Festival im Bodenseestadion 2022. In diesem Jahr könnten es noch mehr werden. | Bild: Sara Guglielmino

„Granatenmäßig schlecht“: So reagieren Grüne aus der Region zum Skandal um Boris Palmer

Paukenschlag im Tübinger Rathaus: Ein Streit zwischen dem Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer und Demonstranten in Frankfurt eskalierte, als dieser wiederholt das N-Wort verwendete. Daraufhin verglich sich Palmer mit Opfern des Holocaust. Nach einer Welle der Empörung folgte am Montag sein Parteiaustritt bei den Grünen. Palmer wolle sich zudem eine Auszeit verordnen und sich professionelle Hilfe suchen.

Die Grünen mussten in den vergangenen Jahren zahlreiche Eskapaden Palmers hinnehmen. Als Folge eines Parteiausschlussverfahrens ruhte die Grünen-Mitgliedschaft Palmers zuletzt. Was sagen seine ehemaligen Parteifreunde aus der Region zu Palmers Parteiausritt?

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer fiel in der Vergangenheit immer wieder mit kontroversen Äußerungen auf. Nun ist er kein Grünen-Mitglied mehr. | Bild: Marijan Murat/dpa

Anita Hofmann geht auf Hochzeitsreise – und die Fans kommen mit

Nach der Hochzeit der Schlagersängerin Anita Hofmann mit ihrem Partner Christian Filip im Juli 2022 stehen nun endlich die Flitterwochen an. Viel Zeit für Zweisamkeit werden die beiden jedoch nicht haben. Denn die 46-Jährige aus Meßkirch hat kurzerhand ihre Fans eingeladen. Ein Reisebus begleitet das Paar auf der einwöchigen Reise nach Kroatien.

Was die Schlagersängerin zu diesem außergewöhnlichen Schritt bewog und welches Programm das Ehepaar in Kroatien für die Schlagerfans geplant hat, lesen Sie hier.

Zweisamkeit in den Flitterwochen ist für Anita Hofmann und Ehemann Christian Filip keine Option: Die Fans begleiten das Paar im Reisebus nach Kroatien. | Bild: Stefan Hilser

Diskussionen um die Hochrheinbahn: Die Elektrifizierung bringt Baulärm für alle, aber wer kriegt den IRE-Halt?

Ende 2027 soll die elektrifizierte Hochrheinbahn in Betrieb gehen. Auf der Strecke zwischen Basel und Erzingen sollen dann mehr, bequemere, schnellere, schadstoffärmere und leisere Züge verkehren. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg und in der Zwischenzeit müssen sich die Bahn-Kunden am Hochrhein auf Einschränkungen einstellen.

Nun beraten Bahn, Bürger und betroffene Gemeinden über das millionenschwere Infrastrukturprojekt. Der SÜDKURIER erklärt, was der Ausbau für die angrenzenden Gemeinden bedeutet, wer einen zusätzlichen IRE-Halt fordert und wo die Streitpunkte liegen.