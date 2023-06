Staatsanwaltschaft ermittelt gegen AfD-Landtagsabgeordneten

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat ein Ermittlungsverfahren gegen einen Landtagsabgeordneten wegen diverser möglicher Straftaten eingeleitet. Das bestätigt der Sprecher der Stuttgarter Staatsanwaltschaft, Aniello Ambrosio, dem SÜDKURIER. Es geht unter anderem um Hausfriedensbruch, Verstoß gegen das Waffengesetz und versuchte Körperverletzung. Der Fall um den AfD-Abgeordneten Udo Stein ist heikel – die Hintergründe lesen Sie hier.

Das sagt Verkehrsminister Wissing zu B33, A98 und Gäubahn

Gäubahn-Kappung, Streit um die A98, der Ausbau der B33, der nur schleppend vorangeht: Wird Südbaden abgehängt? Bundesverkehrsminister Volker Wissing ist zu Besuch in der Region. Auf dem Rastplatz Hegau Ost sieht er sich ein Pilotprojekt für Solaranlagen über Autobahnstrecken an, das hier getestet wird. Was sagt er zu den wichtigen Verkehrsprojekten in der Region? „Die Planungszeiten in Deutschland sind zu lang“, so der Verkehrsminister. Seine Botschaft an die Menschen in Südbaden: ‚Wir wollen schneller bauen!‘

Bild: Kerle, Helene

Ärger um Badeplätze: Hundebesitzer berichten von Streit und Drohungen

„Nehmen Sie den Drecksköter da raus!“ – immer wieder werden Hundebesitzer in Konstanz angefeindet, wenn sie ihre Tiere an öffentlichen Badeplätzen in Konstanz ins Wasser lassen. Ein striktes Verbot gilt dabei nur in Strandbädern, an allen anderen Uferstellen werden Hunde „geduldet“, sagt Stadtsprecherin Anja Fuchs. Dennoch gibt es regelmäßig Ärger um die badenden Vierbeiner.

Bild: Maike Stork

Als das Swinger-Schiff auf dem See verboten wurde

Lack, Leder und Pferdeköpfe: Beim Torture Ship in Friedrichshafen und Konstanz ist das Spektakel jedes Jahr groß – so auch am vergangenen Wochenende. Weniger Fans hatte das Swinger-Schiff, das bis 2014 neben dem Torture Ship in See stach. Heute Sex, morgen Familienausflug auf einem Schiff der BSB? Das ging manchem Stadtrat zu weit. Der Streit um das „Bums-Boot vom Bodensee“ schaffte es bis in die überregionalen Medien. Wie das Swinger-Schiff schließlich zu seiner letzten Fahrt aufbrach, lesen Sie hier.

Bild: Jäckle, Reiner

Großbrand bei Reifen-König: So hoch ist der Schaden

Vor fast einem Jahr bricht auf dem Firmengelände von Reifen-Göggel in Gammertingen ein Großbrand aus. Nebenan feiert der Firmenchef Hochzeit, Funken von dem Feuerwerk lösen den Brand wohl aus. Jetzt hat die Feuerwehr den Großeinsatz aufgearbeitet. 500 Einsatzkräfte sind in jener Nacht vor Ort, Landwirte helfen bei der Löschwasser-Versorgung mit. Auf 25 Millionen Euro beläuft sich der Schaden, sagt ein Unternehmenssprecher dem SÜDKURIER.