Winterliches Wetter ist am dritten Adventswochenende endgültig im Südwesten angekommen. Bereits am Freitag hatten erste Schneeflocken die Region zwischen Bodensee, Schwarzwald und Hochrhein weiß gepudert. Das haben unsere zahlreichen Fotografen in vielen herrlichen Winterbildern festgehalten – sehen Sie hier die Schnappschüsse aus Radolfzell, Stockach, von der Baar und vom Hochrhein.

Der erste Schnee überzieht Allensbach am Wochenende mit einer dünnen Puderschicht. | Bild: Oliver Hanser

Sonne und Schnee am Bodensee

Alles glitzert am Bodensee! Nachdem es am Samstag im Bodenseekreis noch einmal kräftig geschneit hat und die Temperaturen in der Nacht frostig blieben, leuchtet am Sonntag eine Schneedecke, die bis zum Seeufer reicht, in der Sonne. Hier sehen Sie die schönsten Bilder vom Winterwochenende im Bodenseekreis.

Endlich Schnee! Blick vom Fischbacher Yachthafen in Richtung Immenstaad. | Bild: Sabine Wienrich

Auch im Kreis Konstanz kommt am dritten Adventswochenende endlich Weihnachtsstimmung auf und es grüßen sogar schon die ersten Schneemänner von den Wiesen. Das sind die Bilder vom ersten Schnee der Saison in Allensbach und Konstanz.

In Litzelstetten grüßt schon dieser frostige Kerl. | Bild: Oliver Hanser

Dass das eisige Wetter jedoch auch schnell zum Problem werden kann, zeigte sich am Samstag in Überlingen. Dort kam es auf der B31 zu einem Unfall, in den vier Autos verwickelt waren. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Weihnachtsmärkte in der Region locken Besucher

Kaum etwas passt besser zum aktuellen Winterwetter als ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt mit heißem Glühwein, allerlei Leckereien und gemütlichen Lichtern. Das dachten an diesem Wochenende auch viele Menschen in der Region und schlenderten über die schönen Märkte am Bodensee, im Schwarzwald und am Hochrhein – alle Bilder finden Sie hier.