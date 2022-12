von Sabine Wienrich und Mona Lippisch

Pünktlich zum dritten Advent am 11. Dezember schafft es der Winter endgültig an den Bodensee. Nachdem es am Samstag ordentlich geschneit hat und es nachts frostig kalt blieb, liegt nun auch im Bodenseekreis eine glitzernde Schneedecke, die bis zum Seeufer reicht.

Weinreben im Schnee: In Meersburg zeigt sich am Sonntagmorgen bereits die Sonne. | Bild: Santini, Jenna

Des einen Freud, des anderen Leid, denn für einige Autofahrer auf der B31 wurde vor allem der eisige Samstag zum Problem: So gab es am Samstag in Überlingen, Höhe Tierheimkreuzung, einen Unfall, in den vier Autos verwickelt waren. Zum Glück gab es nur leicht Verletzte! Auch an diesem Sonntag ist weiterhin mit Glatteis zu rechnen, also fahren Sie bitte vorsichtig – oder lassen das Auto gleich stehen. Denn bei diesem Wetter ist vor allem eins schön: ein kleiner Spaziergang durch das Winter Wonderland.

Bodensee Es schneit, es schneit! Die schönsten Bilder vom ersten Schnee in der Bodenseeregion Das könnte Sie auch interessieren

Zeit für einen kleinen Spaziergang

Leserreporter Jürgen Gundelsweiler war am Schneesamstag in Überlingen unterwegs und hat vom Aussichtspunkt beim Gallerturm die verschneite Stadt am See fotografiert.

Diesen verschneiten Blick vom Aussichtspunkt beim Gallerturm hat Leserreporter Jürgen Gundelsweiler am 10. Dezember aufgenommen. | Bild: Jürgen Gundelsweiler

Am Sonntag gibt es sogar noch den blauen Himmel, im Moment ja eher eine Seltenheit, dazu. Am Fischbacher Seeufer, das bereits am frühen Morgen voll in der Sonne lag, schmilzt die zarte Schneedecke schnell weg.

Die zarte Schneedecke am Fischbacher Bodensee-Ufer mit Blick in Richtung Friedrichshafen. | Bild: Wienrich, Sabine

Wer also die wunderbaren Schneeformationen in den Büschen und Bäumen am Seeufer sehen will, sollte sich beeilen, denn für heute ist erstmal kein Neuschnee vorhergesagt. Im Moment zeigt das Thermometer in Friedrichshafen minus ein Grad.

Endlich Schnee! Blick vom Fischbacher Yachthafen in Richtung Immenstaad. | Bild: Wienrich, Sabine

Wer nachmittags noch Schnee sehen will, hat in etwas höhere Lagen bessere Chancen. Schon wenige hundert Meter entfernt vom Fischbacher Seeufer in Spaltenstein liegt eine deutlich dichtere Schneedecke auf den Feldern.

In höheren Lagen liegt mehr Schnee als See. Ob es auf dem Gehrenberg, weit hinten im Bild, zum Rodeln reicht? | Bild: Wienrich, Sabine

Schicken Sie uns Ihre Winterbilder!

Sind Sie auch unterwegs bei einem Winterspaziergang? Dann schicken Sie uns doch Ihre schönsten Bilder an leserreporter@suedkurier.de!