Eigentlich sah es in den vergangenen Wochen gut aus in der Region – nach der Corona-Hochzeit sanken die Fallzahlen in den Kreisen wieder, trotz der Lockerungen steckten sich nur noch wenige Menschen mit dem Virus an. Dass das – zumindest bis ein Impfstoff entdeckt wird – kein Dauerzustand bleiben sollte, sah manch einer bereits hervor.

Selbst, als erste Kreise keine aktuellen Infektionen mehr zu vermelden hatten, mahnten die Landratsämter zur Vorsicht, warnten, dass das Virus nicht verschwunden ist. Und tatsächlich stiegen die Fälle wieder an – etwa in Friedrichshafen, wo sich wegen einer privaten Feier zwölf Schüler und drei Erwachsene mit dem Coronavirus ansteckten.

Zuvor hatte offenbar ein Reiserückkerer aus Serbien das Coronavirus mitgebracht und weitere Personen angesteckt. Eine davon hielt sich nicht an die angeordnete Quarantäne und ging zu der privaten Feier. Insgesamt gibt im Bodenseekreis aktuell 22 Fälle. Aber auch anderswo steigen die Infektionszahlen.

Das Graf-Zeppelin-Gymnasium Friedrichshafen – eine der Schulen, an denen Corona-Fälle auftauchten. | Bild: Cuko, Katy

Kreis Konstanz

Der Kreis Konstanz galt Ende Juni als coronafrei – wobei die offiziell angegebenen Infektionszahlen die Realität nicht zwingend vollständig widerspiegelten, da es immer eine Dunkelziffer gibt. Mittlerweile gibt es wieder 14 Erkrankte.

Wie Jens Bittermann von der Pressestelle des Landratsamts mitteilt, haben sich die Erkrankten im Kosovo, Serbien, Nordmazedonien und in einem Fall auch in der Schweiz infiziert. Die Gründe für die Einreise seien sehr unterschiedlich, lediglich in einem Fall handele es sich um einen Urlaubsrückkehrer aus Serbien.

In der Regel ist es laut Jens Bittermann möglich, die Kontakte der Infizierten vollumfänglich nachzuvollziehen. Aber: „Selbstverständlich ist das Gesundheitsamt abhängig von den Angaben der Erkrankten bezüglich ihrer Kontaktpersonen.“

Probleme bei Rückverfolgung

Im Fall eines infektiösen Bürgers, der sich in einer Konstanzer Bar aufhielt, habe sich gezeigt, dass die Kontaktangaben der Gäste oft lückenhaft seien, „sodass die Gäste per Post informiert werden mussten“, oder dass teilweise bewusst Falschangaben gemacht wurden.

Dennoch wurden laut Landratsamt alle Kontaktpersonen ermittelt und unter Quarantäne gestellt. Alle Tests seien negativ gewesen. „Es sind keine Folgefälle bekannt“, so Pressesprecherin Marlene Pellhammer. Sollte es zu vermehrten Corona-Fällen kommen, liegt für den Landkreis ein 3-Stufen-Modell vor, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Das 3-Stufen-Modell Stufe 1: Gibt es im Landkreis Konstanz mehr als etwa 35 neue Fälle innerhalb von sieben Tagen oder mehr als 20 mit unklaren Infektionsketten, berät unter anderem das Gesundheitsamt die Ortspolizeibehörden über die Umsetzung geeigneter Maßnahmen und Regelungen, zudem finden Absprachen über gegebenenfalls örtlich verstärkte Kontrollen und Maßnahmen wie etwa gezielte Tests statt.

Stufe 2: Sollte es zu mehr als etwa 70 neuen Fällen innerhalb von sieben Tagen kommen, kann es zusätzlich etwa zu Ansammlungs- und Veranstaltungsverboten, Kontaktbeschränkungen oder Besuchsverboten von Einrichtungen kommen. Zudem wird unter anderem ein täglicher Krisenstab einberufen.

Stufe 3: Sollten mehr als 143 neue Fälle pro sieben Tage auftreten, werden zusätzlich umfassende Beschränkungskonzepte bis hin zu Mobilitätsbeschränkungen und Quarantäneanordnungen eingeführt. Zudem kann es etwa zu Schließungen von öffentlichen Einrichtungen kommen.

Kreis Waldshut

Im Kreis Waldshut sind es aktuell 13 Infizierte, sieben mehr als noch vor einer Woche. Auch dort haben sich Personen zum Teil „im Ausland oder durch Kontakte zu Menschen, die sich im Ausland aufgehalten haben, angesteckt“, so Pressesprecher Michael Swientek. Der vermutliche Infektionsort liegt in diesem Fällen in der Schweiz, Serbien und dem Kosovo.

Ebenso wurden zum Teil Personen im familiären oder privaten Umfeld angesteckt. In einem Fall sei der Ansteckungsort nicht bekannt. Alle Kontakte der Infizierten konnten zurückverfolgt werden.

In der Gemeinde Bernau, wo es mit fünf Erkrankten zu vergleichsweise vielen Fällen gekommen ist, handle es sich um „ein familiäres Geschehen mit mehreren Beteiligten“, die sich alle in Quarantäne befinden. Bei ihnen haben sich auch Personen einer Familie aus St. Blasien angesteckt.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Während in Friedrichshafen der Corona-Ausbruch in vollem Gange ist, hat der Schwarzwald-Baar-Kreis einen solchen bereits hinter sich: Anfang Juni steckten sich Mitarbeiter der Zinzendorfschulen in Königsfeld mit dem Virus an, es folgten weitere Erkrankte, wenn auch mit sechs Personen nicht so viele wie an den Schulen in Friedrichshafen.

Durch verschiedene Maßnahmen gelang es, diesen Ausbruch einzudämmen. „Das Ausmaß des Ausbruchs wurde schnell erkannt, da die betroffenen Personen schnell in Quarantäne genommen und die Kontaktpersonen schnell getestet wurden“, erklärte Heike Frank, Pressesprecherin des Landratsamts. Und weiter: „Die Quarantäne wurde überwacht durchgeführt. Alle anderen Schüler, die sich bereits im Urlaub befanden, mussten einen Negativabstrich nachweisen. Zudem wurde seitens der Schule ein Hygieneplan erstellt, so dass der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden konnte.“

Aktuell seien im Schwarzwald-Baar-Kreis noch vier Personen akut erkrankt, davon seien auch Infektionen von außerhalb „eingetragen“ worden. „Bei drei Fällen, die sich bereits in der Genesungsphase befinden, kann die Infektionsquelle nur grob zugeordnet werden“, so Frank. In einem Fall habe sich eine Person auf einer beruflichen Reise nach Österreich infiziert.

Seit Beginn der Corona-Pandemie sei es nur dreimal vorgekommen, dass „aufgrund einer vorliegenden Demenz“ der erkrankten Person „eine Kontaktpersonenermittlung nur eingeschränkt möglich“ war.