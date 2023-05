Eklat in Waldshut: Gemeinderat stellt sich geschlossen gegen OB Frank

Aufregung am Hochrhein: Mit einer Protestaktion stellt sich der Gemeinderat in Waldshut-Tiengen geschlossen gegen den amtierenden Oberbürgermeister Philipp Frank. Die Ratsmitglieder sprechen von „Fassungslosigkeit“ und fordern den OB zur Rückbesinnung auf die beim Amtseid geleisteten Werte auf. Der OB dagegen spricht von unbegründeten Vorwürfen und „Rufmord“. Was ist da los? Die Hintergründe lesen Sie hier.

Bild: Baier/Vatter

Hangrutsch in Vorarlberg: Hier verlieren Menschen ihre Heimat

Wenige Kilometer vom Bodensee entfernt sorgen Naturgewalten für eine „sehr schwierige Situation“. So formuliert es der Bürgermeister von Hörbranz in Vorarlberg. Seit über zwei Wochen rutscht ein Hang in dem österreichischen Dorf. Einige Häuser mussten bereits geräumt werden, Menschen verlieren ihre Heimat. Und der Hangrutsch dauert an.

Bild: Maurice Shourot

Mysteriöse Flugmanöver: Warum kreist ein Nato-Flugzeug über dem Schwarzwald?

Ein großer Militärflieger ist stundenlang über dem Schwarzwald unterwegs – und das auf einer seltsamen Route. Es ist nicht das erste Mal, dass Nato-Maschinen über unserer Region kreisen. Doch warum überfliegt ein militärisches Aufklärungsflugzeug mehrfach den Schwarzwald? Was der Nato-Pressesprecher dazu sagt und warum bald noch mehr Flieger über uns unterwegs sein könnten.

Bild: AirNav

Kommt Georg Gänswein zurück nach Südbaden?

Gleich zwei Mal hat Georg Gänswein Anfang der Woche die Messe im Freiburger Münster mitzelebriert. Bereitet der ehemalige Sekretär von Papst Benedikt (†2022) die Rückkehr in seine badische Heimat vor?

Klar ist: Der 66-Jährige hat keine Aufgabe mehr – und muss den Vatikan wohl verlassen. Nun wird spekuliert. Was steckt wirklich hinter Gänsweins Besuch? Freiburgs Weihbischof Peter Birkhofer klärt im Gespräch mit dem SÜDKURIER auf.

Bild: Philipp von Ditfurth, dpa

Campus Festival lockt tausende Fans an den See

Vier Bühnen, 40 Bands und fast 25.000 Besucher: Der Startschuss für das Campus Festival in Konstanz ist gefallen. Zwei Tage lag wollen tausende Fans im Bodenseestadion feiern. Die Veranstalter haben aus den Pannen vom vergangenen Jahr gelernt. Und sie bitten die Einheimischen: ‚Gönnt den jungen Leuten diese zwei besonderen Tage!‘