Wirtschaft vor 2 Stunden

Viele Arbeitsplätze in der Region wackeln: Jobabbau bei IMS Gear und BCS – RRPS tritt auf die Kostenbremse

Die Corona-Krise rückt immer näher an die Region: IMS Gear streicht im Schwarzwald bis zu 350 Stellen, BCS in Radolfzell will hunderte Jobs abbauen und RRPS in Friedrichshafen verhängt einen Einstellungsstopp.