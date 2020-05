Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Achim Dietrich bezieht im SÜDKURIER-Interview klar Position zu Aussagen des Managements, dass am Standort Friedrichshafen Stellen wegen der Folgen der Corona-Pandemie wegfallen könnten.

Andreas Moser, Leiter der ZF-Division Nutzfahrzeugtechnik, deutete am Mittwoch vor Journalisten an, dass auch ein Stellenabbau in Friedrichshafen nicht auszuschließen sei angesichts der dramatischen Folgen der Corona-Krise und der