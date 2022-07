Die Nervosität in der Politik wird jeden Tag greifbarer. Sollte Russland die Gasimporte nach den Wartungsarbeiten an Nord Steam Mitte Juli nicht mehr hochfahren, wird sich das Land plötzlich in einem nie dagewesenen Krisenszenario befinden. Eine Chance, mit einem blauen Auge durch den Winter zu kommen, besteht dann nicht mehr.

Preise werden massiv anziehen, die Inflation auch

Die Preise werden nochmals massiv zulegen. Vor allem aber wird der Endkunde das direkt zu spüren bekommen. Denn um flächendeckende Pleiten bei Versorgern zu vermeiden, wird der Staat diesen erlauben müssen, ihre Kosten zeitnah auf die Haushalte umzulegen.

Freiwillig Gas sparen wird normal werden

Zynisch formuliert, werden Spar-Apelle dann überflüssig, denn die finanziellen Belastungen werden so massiv sein, dass kälter Duschen vielen als weniger schmerzvoll erscheinen wird, als eine fünf- oder gar zehnfach erhöhte Energierechnung. Es ist ein Maximalszenario, auch weil es gewaltige Auswirkungen auf die Inflation zeitigen wird. Unwahrscheinlich ist es nicht. Putin hat uns in der Hand.