von unserer Sportredaktion

Tor 1:

Video: Feiertag, Ingo

Zwar ging der Bezirksligist FC Anadolu Radolfzell in der SBFV-Pokalpartie gegen den eine Liga höher spielenden SV 08 Laufenburg mit 2:8 unter, doch das wohl schönste Tor des Tages erzielte ein Radolfzeller: Samuel Eckert traf mit einem satten Volleyschuss zum zwischenzeitlichen 1:1.

Tor 2:

Video: Scheibengruber, Matthias

Keine Chance ließ der Oberligist FV Lörrach-Brombach dem Bezirksligisten SG Mettingen/Krenkingen im SBFV-Pokal. Beim 5:0-Sieg des FV erzielte Leon Riede mit einer trockenen Volleyabnahme einen Treffer. Besonders die feine Vorarbeit von Emanuel Esser kann sich sehen lassen.

Tor 3:

Video: Salzmann, Dirk

Was für ein Spiel, und was für ein Tor! In der Qualifikation des SBFV-Pokals setzte sich der SC Konstanz-Wollmatingen gegen den eine Klasse höher spielenden Hegauer FV mit 6:3 nach 120 Minuten durch. Der Hegauer Markus Müller erzielte dabei einen herrlichen Freistoßtreffer.

Tor 4:

Video: Fischer, Eugen

Dieser Kopfball passt! In der Partie zwischen der SpVgg F.A.L. und dem SC Pfullendorf traf nach einer Flanke von Joshua Menger Bartosz Broniszewski per Kopfball zum 3:1 für den SCP. Die Linzgauer gewannen am Ende mit 6:1.