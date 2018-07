von Roger Müller

American Football, Oberliga: Neckar Hammers – Backnang Wolverines 35:0 (14:0, 7:0, 7:0, 7:0). Die Neckar Hammers landeten ihren ersten Zu-Null-Sieg in dieser Saison. Damit kletterten die Schwenninger Footballer vom vorletzten Tabellenplatz auf Rang fünf im Siebenerfeld. Vor 350 Zuschauer boten die Gastgeber eine Vorstellung „bei der es nichts zu meckern gab“, wie Coach Lars Wührmann nach der Partie lobend feststellte.

Die Neckar Hammers waren von Beginn an das spielbestimmende Team und gingen nach den Touchdowns von Pablo De Miguel und Florian Pfau im ersten Viertel mit 14:0 in Führung. Im weiteren Spielverlauf legten die Schwenninger dann pro Viertel jeweils einen weiteren Touchdown nach. Im zweiten Durchgang war es Armin Rak, der für sein Team punktete. Im dritten Spielviertel trug Rolf Picht das Leder-Ei in die Endzone des Gegners und im Schlussviertel sorgte De Miguel mit seinem zweiten Touchdown für den 35:0-Endstand.

„Wir haben wenige Fehler gemacht. Es war ein wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt“, sagte Coach Wührmann. Schon am kommenden Samstag empfangen die Hammers die Badener Greifs im richtungsweisenden Spiel zum direkten Klassenerhalt.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein