von unserer Sportredaktion

Am 4. Februar beginnen die Olympischen Winterspiele in Peking. Das Ringespekakel steht in der Kritik wie nie zuvor, statt sportlicher Vorfreude dominierten zuletzt Diskussionen um Menschenrechte, Umweltschutz, Pressefreiheit, die Corona-Pandemie und wirtschaftliche Hintergründe. Was aber erwartet die Sportler nun in China? Welche Bedingungen werden die Athleten vorfinden? Und welche Chancen haben die deutschen Sportler, vor allem aber die Wintersport-Asse aus unserer Region? Wir fassen in den kommenden Wochen in diesem Ticker alle wichtigen Entwicklungen mit dem regionalen Blick auf, vermitteln News und Hintergrundgeschichten. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Sprechen Sie uns an unter sport@suedkurier.de!

+++26. Januar+++ Welche Athleten aus unserer Region sind in China eigentlich dabei?

Zwar haben einige Top-Sportler wie Biathletin Janina Hettich oder Kombinierer Fabian Rießle die Qualifikation verpasst, einige Sportler vom Bodensee und dem Schwarzwald sind dennoch dabei. Hier die Liste unserer regionalen Athleten:

Snowboardcross:

Paul Berg (Verein: SC Konstanz; Wohnort Sonthofen)

Umito Kirchwehm (Verein. SC Altglashütten; Wohnort München)

Jana Fischer (Verein: SC Löffingen, Wohnort: Fischen im Allgäu)

Skicross:

Daniela Maier (Verein: SZ Urach; Wohnort Ruhpolding)

Biathlon:

Bendikt Doll (Verein: SZ Breitnau; Wohnort: Kirchzarten)

Roman Rees (Verein: SV Schauinsland; Wohnort: Hofsgrund)

Skispringen:

Stephan Leyhe (Verein: SC Willingen; Wohnort: Hinterzarten)

Skilanglauf:

Janosch Brugger (Verein: WSG Schluchsee; Wohnort: Lenzkirch)

+++27. Januar+++ „Am liebsten würde ich meinen Wettkampf machen und schnellstmöglich wieder nach Hause fliegen“

Die Begeisterung darüber, dass die Spiele in Peking ausgetragen werden, hält sich auch bei vielen unserer regionalen Starter in Grenzen. Snowboarder Paul Berg aus Konstanz hat mit uns über seine Sicht der Dinge gesprochen – und positioniert sich überraschend deutlich. Hier geht es zum bemerkenswerten Interview, das mein Kollege Ingo Feiertag mit dem Olympioniken vom Bodensee führen durfte.

+++28. Januar+++ Welche Chancen haben die deutschen Athleten auf Medaillen?

Unser Form-Barometer! Wir bewerten die Erfolgsaussichten von Benedikt Doll & Co.