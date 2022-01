Die Sportler blicken mit Sorge auf Olympia in China. Der Snowboardcrosser Paul Berg aus Konstanz spricht im Interview über seine Bedenken und Chancen bei den Spielen in Asien.

Herr Berg, Sie sind in diesem Jahr zum dritten Mal bei Olympischen Spielen am Start. Herrscht noch die gleiche Vorfreude wie bei den ersten beiden Malen?Nein, auf keinen Fall. Das erste Mal war schon speziell, da bin ich 2014 in Sotschi mit