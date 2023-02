Bei einem der verheerendsten Beben in der Region seit Jahrzehnten sind im türkisch-syrischen Grenzgebiet nach vorläufigen Angaben etwa 2300 Menschen ums Leben gekommen. Das Beben der Stärke 7,8 traf das durch durch den Bürgerkrieg in Syrien bereits schwer gezeichnete Gebiet am frühen Montagmorgen, nach unzähligen Verschütteten wurde am Nachmittag noch gesucht.

Erdbeben haben in Syrien und der Türkei Gebäude erschüttert und mindestens 1500 Menschen das Leben gekostet. | Bild: -/SANA/dpa

Das schwere Beben um 4.17 Uhr (2.17 Uhr MEZ) überraschte die Menschen im Schlaf. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS lag sein Epizentrum in 17,9 Kilometern Tiefe in der Nähe der Zwei-Millionen-Einwohner-Stadt Gaziantep, rund 60 Kilometer von der Grenze zu Syrien entfernt.

In den Stunden darauf wurde die türkisch-syrische Grenzregion von mehr als 50 Nachbeben erschüttertet. Eines von ihnen hatte die Stärke 7,5. Die Erschütterungen waren bis zum Libanon und Zypern zu spüren – und laut Dänemarks geologischem Institut bis Grönland messbar.

Ukraine bietet der Türkei Entsendung von Helfern an

Nach dem schweren Erdbeben hat sich die Ukraine bereit erklärt, Rettungskräfte in die Türkei zu schicken. „Eine große Zahl von Rettungskräften“ könne bei der Bewältigung der Krise helfen, erklärte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am Montag im Onlinedienst Twitter. „Wir arbeiten eng mit der türkischen Seite zusammen, um ihren Einsatz zu koordinieren.“

Menschen betrachten die Trümmer eines zerstörten Wohnhauses im syrischen Idlib. | Bild: Anas Alkharboutli/dpa

Auch der Iran hat Unterstützung angeboten. Präsident Ebrahim Raisi übermittelte am Montag Beileidsbekundungen an die „befreundeten und brüderlichen Länder“, wie die Staatsagentur IRNA berichtete. Teheran sei bereit, sofortige Hilfe zu leisten. Der Iran ist neben Russland im Bürgerkrieg der wichtigste Verbündete des syrischen Machthabers Baschar al-Assad. Eine der schwersten vom Erdbeben in der Nacht zu Montag betroffenen Gebiete war die Region Idlib, die von Rebellen gehalten wird. Dies dürfte dort nach Einschätzung von Beobachtern die staatliche Nothilfe erschweren.

Einsatzkräfte suchen nach Menschen, die unter den Trümmern liegen. | Bild: Zana Halil/DIA Images/ AP/dpa

THW-Hilfen für Erdbebenopfer in der Türkei

Nach den schweren Erdbeben hat auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser umfangreiche Hilfe zugesagt. „Wir stimmen uns eng miteinander ab und werden mit allen Mitteln helfen, die uns zur Verfügung stehen und jetzt am dringendsten benötigt werden“, sagte Faeser am Montag in Berlin. Die Lieferung von Notstromaggregaten, Zelten und Decken werde bereits vom Technischen Hilfswerk (THW) vorbereitet. Auch Notunterkünfte und Anlagen zur Wasseraufbereitung könnten bereitgestellt werden. (dpa/AFP)