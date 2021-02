von Julian Widmann und Anna Stommel

Die Fasnacht muss in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Für die Narren in der Region zwischen Bodensee, Schwarzwald und Hochrhein ist das ein harter Schlag. Doch deswegen gleich den Kopf hängen lassen? Erstens passt schlechte Laune überhaupt nicht zur Fasnacht – und zweitens findet die fünfte Jahreszeit ja trotzdem statt. Eben von zuhause aus.

Virtuell werden auch wir die Fasnacht in diesem Jahr feiern – auf SÜDKURIER Online. Wir haben ein umfangreiches Programm in Wort, Bild und Video für Sie erstellt, mit dem wir das närrische Treiben in Ihr Wohnzimmer bringen. Als Fasnachter sollten Sie sich dies nicht entgehen lassen.

SÜDKURIER-Fasnacht – der digitale bunte Abend: Wenn Sie in diesem Jahr schon nicht zum bunten Abend gehen können, bringen wir ihn eben kurzerhand in Ihr Wohnzimmer: Akteure aus der ganzen SÜDKURIER-Region sorgen beim bunten Abend des SÜDKURIER gemeinsam mit Moderator Stefan Lutz, Chefredakteur des SÜDKURIER, für närrische Stimmung.

SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz begleitet Sie als Moderator durch den bunten Abend und prostet Ihnen mit SÜDKU-BIER zu. | Bild: Lukas Ondreka

Für den richtigen Fasnachts-Schwung sorgen der Fanfarenzug Niederburg aus Konstanz, die Dörr-Brüder aus Villingen-Schwenningen mit ihrem Song „Fasnet nagelneu“ und die GuggeVamps und Seegumper aus Überlingen mit dem Song „Believer“. In die digitale Bütt steigen Urgesteine der regionalen Fasnacht: das Duo „Ignaz und Severin“ (Thomas Höfler und Markus Kuttruff) aus Donaueschingen und die Konstanzer Fasnachter Martin Tschaki und Christian Eismann. Aus Stockach trägt niemand Geringeres als die Figur Hans Kuony (Roland Drews) persönlich zum Gelingen des Abends bei. Den bunten Abend finden Sie ab sofort hier auf SÜDKURIER Online.

Sie sind Teil des exklusiven bunten Abend des SÜDKURIER: Ignaz und Severin, die Kultfiguren der Donaueschinger Fasnet. | Bild: Lukas Ondreka

Das Abc zur Fasnacht: In unserem Fasnacht-Abc erklären wir Ihnen ab dem Schmotzigen Dunschtig in 26 Videos alles, was Sie zur närrischen Zeit in der Region zwischen Bodensee, Schwarzwald und Hochrhein wissen sollten – von A bis Z. Überprüfen Sie mit den launigen Beiträgen Ihr Fasnachtswissen: Hätten Sie alle Begriffe erklären können? Falls nicht, gar kein Problem. Denn nachdem Sie unsere Videos angesehen haben, sind Sie mit Sicherheit für zukünftige fünfte Jahreszeiten bestens vorbereitet.

Fasnacht-Experte Ulrich Topka erklärt närrische Begriffe | Bild: Sara Lo Frano

Rückblick auf schöne Momente: Momente kann man oftmals nicht beschreiben, man muss sie sehen und hören. Auch auf die Fasnacht trifft das zu. Jedes Jahr hält der SÜDKURIER deshalb die schönsten Momente der närrischen Zeit in Bildern und Videos fest. Verrückte Hästräger, niedliche Kindernarren, unterhaltsame Straßenfasnachten, laute Guggenmusiken und Veranstaltungshöhepunkte wie zum Beispiel das Stockacher Narrengericht: Wir blicken für Sie auf die Höhepunkte vergangener Zeiten zurück und zeigen die besten Bilder und Videos.

Momente kann man oftmals nicht beschreiben, man muss sie sehen und hören. Auch auf die Fasnacht trifft das zu. Jedes Jahr hält der SÜDKURIER deshalb die schönsten Momente der närrischen Zeit in Bildern und Videos fest. Verrückte Hästräger, niedliche Kindernarren, unterhaltsame Straßenfasnachten, laute Guggenmusiken und Veranstaltungshöhepunkte wie zum Beispiel das Stockacher Narrengericht: Wir blicken für Sie auf die Höhepunkte vergangener Zeiten zurück und zeigen die besten Bilder und Videos. Endspurt im Video-Wettbewerb: Mehr als 100 Zünfte und Gruppen aus der Region sind dem Aufruf des SÜDKURIER gefolgt und haben närrische Videos für den SÜDKURIER-Fasnachtswettbewerb produziert. Mit diesen Videos konkurrieren die Gruppen um die Hauptgewinne: Es winken einmal 1000 und zweimal 500 Euro für den Vereinsnachwuchs. Wer gewinnt, entscheiden die SÜDKURIER-Leser. Die Abstimmung läuft bis Freitag, 12. Februar. Geben Sie Ihrem Verein Ihre Stimme!

Alle Inhalte zur Fasnacht finden Sie immer auf www.sk.de/fasnacht