Am Bodensee lässt es sich gut kreativ sein – das wissen offensichtlich auch viele Musikerinnen und Musiker. Diese Stars leben in der Region oder stammen von hier.

Michelle

Bild: SEBASTIAN WILLNOW

Die Sängerin, geboren als Tanja Gisela Hewer in Villingen-Schwenningen und aufgewachsen in Blumberg, hat beruflich und privat viele Höhen und so einige Tiefen hinter sich. Sie hatte nach ihrem Durchbruch 1993 mit „Und heut‘ Nacht will ich tanzen“ großen musikalischen Erfolg, trat beim Eurovision Song Contest an, war Kandidatin bei „Let‘s Dance“ und zudem nackt im „Playboy“ zu sehen. Doch da war auch die Privatinsolvenz, da waren gesundheitliche Probleme und Trennungen.

Zweimal zog sich die 51-Jährige, die drei Töchter aus drei Beziehungen hat und zwischenzeitlich auch am Bodensee lebte, schon aus dem Schlagergeschäft zurück. 2024 soll endgültig Schluss sein. Dem Südwesten wird sie verbunden bleiben – allein durch ihren Ex Matthias Reim. Zwei gemeinsame Singles gibt es schon, aber aller guten Dinge sind ja drei.

Matthias Reim

Bild: Michael Matthey

Der 65-Jährige ist zweifelsohne einer der größten deutschen Schlagerstars – auch wenn es seit seinem bis heute größten Hit „Verdammt, ich lieb dich“ (1990) nicht immer optimal für den Musiker lief. Er hatte Schulden in Millionenhöhe, ist seit 2010 nach einem Insolvenzverfahren schuldenfrei und deutlich im Plus.

Seit mehr als zehn Jahren wohnt Reim am Bodensee, seinem „Paradies auf Erden“, zuerst in Radolfzell, dann in Bodman-Ludwigshafen, inzwischen in Stockach. Vor einem Jahr war ihm eine Zwangspause verordnet worden, Diagnose: Burnout. Aber ohne Auftritte geht‘s für den Vollblutmusiker nicht – nicht selten ist fast die ganze Familie mit am Start.

Christin Stark

Bild: MDR/Tom Schulze

Wenn sie so weiter macht, könnte die 34-jährige Christin Stark ihrem Mann möglicherweise bald den Rang ablaufen. Mit Matthias Reim, mit dem sie seit gut zehn Jahren liiert ist, lebt die Schlagersängerin in Stockach. Seit 2020 ist das Paar verheiratet, 2022 kam Tochter Zoe zur Welt. Den Südwesten Deutschlands bezeichnet das gebürtige Nordlicht längst als ihre Heimat.

Viele Auftritte und die Moderation der „Schlager des Monats“ im MDR, die sie zu Beginn dieses Jahres im Zuge eines Generationswechsels von Bernhard Brink übernahm, lassen Stark jedoch nicht allzu viel Zeit für ausgiebiges Shoppen in Konstanz und Eisessen an der Überlinger Promenade.

Marie Reim

Bild: Anelia Janeva

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm … Da ist es kein Wunder, dass die 23-jährige Tochter von Michelle und Matthias Reim selber Musik macht. 2012 stand Marie Reim zum ersten Mal im Fernsehen auf der Bühne, damals noch mit ihrer Mutter, 2020 erschien ihr erstes Album. Am Bodensee ist sie so oft wie möglich – „da unten ist die Luft so viel besser“. Doch an Umzug denkt die gebürtige Kölnerin nicht. Sie lebt inzwischen in Düsseldorf.

Julian Reim

Bild: Bernd Weißbrod

Der 27-Jährige ist gerade nach Düsseldorf gezogen – doch wer weiß, vielleicht kommt er zurück? Schon als Teenager lebte der Sohn von Matthias Reim am Bodensee, machte in Radolfzell seinen Realschulabschluss und besuchte dann das Wirtschaftsgymnasium in Gaienhofen. Nach Stationen auf Mallorca und in Köln kam er vor ein paar Jahren zurück, denn „die Gegend ist einfach genial“. Und dann ist da ja auch noch das Tonstudio seines Vaters … 2019 erschien seine erste Single, 2022 sein erstes Album.

Patrick Romer

Bild: Nikola Milatovic

Seine Karriere als Schlagersternchen war schnell wieder vorbei. Gemeinsam mit seiner damaligen Freundin Antonia Hemmer hatte der 27-jährige Konstanzer das Lied „Du hast mich einmal zu oft angesehen“ aufgenommen, das im Oktober 2022 erschien. Der Cover-Version des Songs von Bernhard Brink und Sonia Liebing sollten eigene Stücke folgen, ein Album war geplant.

Romer und Hemmer hatten bereits einen Plattenvertrag unterschrieben, arbeiteten in Berlin im Tonstudio. Dumm nur, dass sie sich trennten, bevor es richtig losging. Schuld war „Das Sommerhaus der Stars“, das sie zwar gewannen – doch der Preis war das Beziehungs-Aus. Romer ist wegen seines Verhaltens in der Sendung aktuell Kandidat im Format: „Das große Promi-Büßen“.

Anita Hofmann

Schlagersängerin Anita Hofmann und der Radiomoderator Christian Filip, die 2022 heirateten. | Bild: Hilser, Stefan

Mit ihrer älteren Schwester Alexandra stand die gebürtige Sigmaringerin schon als Kind auf der großen Bühne – bekannt wurden die beiden unter dem Namen Geschwister Hofmann. Seit dem vergangenen Jahr gehen Anita und Alexandra Hofmann musikalisch getrennte Wege. Die 46-jährige Anita kann sich über einen Mangel an Auftritten und zu wenig Fan-Liebe nicht beklagen – sie nahm sie sogar mit auf ihre Hochzeitsreise.

Alexandra Hofmann

Bild: Martina Mack

Bei der 49-Jährigen ist derzeit alles im grünen Bereich. Kein Wunder: „Grün“ heißt ihr kürzlich erschienenes erstes Solo-Album, das die durch und durch positive Lebenseinstellung der Meßkircherin widerspiegelt. Die Farbe steht für die Sängerin nicht zuletzt für den musikalischen Neuanfang, den die Mutter von zwei Söhnen nach mehr als 30 Jahren an der Seite ihrer jüngeren Schwester gewagt hat. Ihr neues Motto: Keine Kompromisse mehr!

Mark Keller

Bild: Frederic Kern/dpa

Den Namen des 58-Jährigen verbinden viele seiner Fans in erster Linie mit seiner Rolle in der erfolgreichen ZDF-Serie „Der Bergdoktor“. Doch der Überlinger (“Das ist ein Paradies. Im Sommer ist es dort wie in Klein-Italien.“) ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Sänger – als solcher startete er Ende der 80er-Jahre seine Karriere im TV-Rampenlicht.

Allerdings stand für Mark Keller knapp 30 Jahre die Arbeit vor der Kamera im Vordergrund. Er war in Formaten wie „Sterne des Südens“ und „Alarm für Cobra 11“ zu sehen, 2022 aber auch in der ProSieben-Show „The Masked Singer“. Um wieder auf den Geschmack zu kommen, brauchte er das nicht – schon dieses Jahr erschien sein deutschsprachiges Album „Mein kleines Glück“, auf dem er dem Swing ein Denkmal setzt, nicht zuletzt mit eigenen Versionen von Udo-Jürgens-Schlagern.

Roberto Blanco

Roberto Blanco und seine Frau Luzandra Strassburg | Bild: Felix Hörhager

Seit 2016 lebt der 86-Jährige im schweizerischen Ermatingen am Bodensee – theoretisch. Denn wie der Schlagerstar (“Ein bisschen Spaß muss sein“), der die Schweiz sehr gut kennt und zuletzt in Zürich auf der Theaterbühne stand, zugibt, halten er und seine Frau sich in der 2800-Einwohner-Gemeinde eigentlich nur dann auf, „wenn wir Ruhe und Zeit für uns brauchen“.

Lange dauern solche Phasen nie, „da es auf der Welt noch so viel gibt“, das er seiner Luzandra zeigen möchte. Blanco, der nach eigenen Angaben sieben Sprachen spricht, ist nicht dafür bekannt, auf der faulen Haut zu liegen: „Das größte Geschenk ist, dass ich immer noch arbeiten kann.“ Und so stand er vor drei Jahren bei „The Masked Singer“ in Österreich als Germknödel auf der Bühne …