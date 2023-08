Den meisten wird er wohl als „Dr. Alexander Kahnweiler“ aus der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ bekannt sein. Der Schauspieler Mark Keller ist schon seit über dreißig Jahren auf den Fernseh- und Kinoleinwänden zu sehen. Trotzdem wissen die wenigsten, wie außergewöhnlich sein Leben begann. Erfahren Sie hier, was seine Kindheit in Überlingen auszeichnete und welch enge Bindung er zu seinen beiden Söhnen hat.

Mark Keller im Steckbrief

Bürgerlicher Name: Marko Keller

Marko Keller Beruf: Schauspieler, Sänger

Schauspieler, Sänger Geburtsort: Überlingen (Bodensee)

Überlingen (Bodensee) Geburtstag: 05.05.1965

05.05.1965 Sternzeichen: Stier

Stier Größe: 181 cm

Mark Keller ist nicht nur erfolgreicher Schauspieler: Hier tritt er bei der ZDF-Spendengala als Sänger auf. | Bild: Frederic Kern, dpa

So ungewöhnlich wuchs Mark Keller auf

Kurz nach seiner Geburt starb die Mutter von Mark Keller mit gerade einmal 30 Jahren. Da er ansonsten ins Heim gekommen wäre, nahm ihn seine Großmutter bei sich auf. Das Besondere: Sie wohnte nicht etwa in einem Einfamilienhaus, sondern in einem alten Gefängnis. In einem Interview mit der GALA erklärt der Schauspieler: „Meine Großmutter ist von Köln damals geflohen, während dem Krieg mit ihren Kindern nach Überlingen am Bodensee.“ Da es auch dort nicht viel Wohnraum gab, sei die kleine Familie in einer Gefängniszelle untergekommen. Nach dem Krieg hätte die Stadt dann angeboten, die Zelle zu einer Wohnung umzubauen.

Trotz dieses vermeintlich tristen Umfelds, beschreibt Mark Keller seine Kindheit als schön und idyllisch. Dass er bei seiner Großmutter aufwuchs, ermöglichte ihm außerdem überhaupt erst seine Sänger- und Schauspielkarriere: Sie sei es gewesen, die ihn ermutigte, bei der „Rudi-Carell“-Show mitzumachen. Als Mark Keller dort Ende der 80er teilnahm und einen Song von Dean Martin performte, reagierte die ARD sofort: Sie gab ihm eine Hauptrolle in der Serie „Sterne des Südens“. Seitdem ist er immer wieder auf den Bildschirmen zu sehen, beispielsweise bei der RTL-Serie „Alarm für Cobra11“ oder seit 2007 bei „Der Bergdoktor“. Neben einigen Kino-Auftritten ist Mark Keller auch als Sänger tätig und nahm 2022 an der ProSieben-Show ‚The Masked Singer‘ teil.

Mark Keller ist ein absoluter Familienmensch. Auf dem Bild ist er zusammen mit seinem älteren Sohn Aaron zu sehen. | Bild: Gerald Matzka, dpa

Mark Keller teilt seine Leidenschaft mit seinen Söhnen

Mit seinen Söhnen Aaron und Joshua hat Mark Keller eine besonders enge Beziehung: Die drei stehen regelmäßig gemeinsam vor der Kamera. Allerdings nicht, um den neuesten Film zu drehen, sondern um auf ihrem TikTok -und Instagramkanal die Fans zu unterhalten. Mit lustigen Tanzvideos begeistern sie tausende Menschen. Trotzdem treten Aaron und Joshua Keller in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters: 2004 wagten sie ihr Kinodebüt mit dem Film „Andersrum“, als sie an der Seite ihres Vaters vor der Kamera standen. In seinem 2023 erschienenen Buch widmet Mark Keller sogar ein ganzes Kapitel seinen Söhnen und schreibt über sein größtes Glück: das Vater-Sein. Seine Heimat Überlingen hat Mark Keller übrigens nie ganz verlassen. Zwar pendelt er hin und wieder nach Köln, um dort seine Freundin zu besuchen, trotzdem wohnt er mit seinen Söhnen noch in Überlingen. Wie sehr er von seiner Heimat schwärmt, können Sie hier nachlesen.