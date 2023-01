Christin Stark ist eine deutsche Schlagersängerin. Eigentlich ist sie gelernte Friseurin und Stylistin. Dann gewann sie in Bremen einen Schlagerwettbewerb und startete ihre musikalische Karriere. Mit dem Video zu ihrem Lied „Überflieger“ wurde sie 2012 erstmals deutschlandweit bekannter. Sie hat vier Alben veröffentlicht und moderiert seit Februar 2023 die Sendung „Schlager des Monats“ im MDR. Privat ist sie mit „Verdammt ich lieb dich“-Sänger Matthias Reim liiert. Die beiden leben in Stockach am Bodensee.

Matthias Reim und Christin Stark sind happy mit ihrem Leben am Bodensee. | Bild: Nicola M. Westphal

Wie alt ist Christin Stark?

Christin Stark wurde am 21.10.1989 in Gadebusch geboren, einer Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern an der Ostsee. Sie ist 33 Jahre alt.

Wie ist Christin Stark aufgewachsen?

Christin Stark ist vor allem bei ihrer Oma in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen aufgewachsen. Als sie auf die Welt kam, sei ihre Mutter erst 18 Jahre alt gewesen, und habe deshalb die Erziehung Oma überlassen, so erzählte es Christin Stark in einem Interview. „Ich hatte wirklich eine tolle Kindheit, bin super behütet, beschützt und geliebt worden als Kind“, sagte sie. Als Christin Stark zehn Jahre alt war, zog die Familie um nach Niedersachsen in die große Kreisstadt Osterholz-Scharmbeck.

Bild: privat

Was ist über Christin Starks Familie bekannt?

Christin Stark wuchs, wie sie in einem Interview erzählte, bei ihrer Oma Adelheid auf. Von ihren Eltern Mona und Raik Stark spricht sie in Interviews sehr positiv, bezeichnet das Verhältnis mit ihrer nur 18 Jahre älteren Mutter als sehr gut. „Wobei wir eher so ein Beste-Freundinnen-Verhältnis haben. Meine Mama ist sehr liebevoll tollpatschig. Wenn du uns alle drei nebeneinanderstellen würdest, dann würden die meisten denken, meine Mama und ich sind die Töchter meiner Oma“, sagte sie in einem Gespräch.

Die Mutter Mona Stark ist Verkäuferin in einem Modehaus. Christin Starks Vater Raik starb 2017 bei einem Arbeitsunfall. Er arbeitete in der Kampfmittelbergung und wurde mit 46 Jahren von einem Kran erschlagen. In einem Interview mit SÜDKURIER sagte Christin Stark, dass sie an das Jenseits glaube, und sich schon freue, dort ihren geliebten Vater wiederzusehen.

Welche Ausbildung hat Christin Stark?

Christin Stark hat Abitur in Niedersachsen gemacht. Danach begann sie eine Lehre zur Friseurin und Stylistin. Noch 2012 arbeitete sie in einem Friseursalon in Osterholz-Scharmbeck und sang am Wochenende auf Festen. Da wurde sie schon von diversen Branchenkennern als großes Talent gehandelt.

Christin Stark am Bodensee. | Bild: Christin Stark

Wie wurde Christin Stark Schlagersängerin?

Christin Stark stand schon mit fünf Jahren auf der Bühne – allerdings als Balletttänzerin. In der Schule sang sie mit Freundinnen in einer Coverband namens „Lollipop“. Schlager, sagt die Sängerin, habe sie schon immer gemocht, weil es bei ihrer Oma ständig gelaufen sei. Nach dem Abitur schloss sie eine Ausbildung zur Friseurin und Hairstylistin ab, sang nebenbei jedoch weiter in verschiedenen Bands.

Der Gedanke, hauptberuflich Schlagersängerin zu werden, kam laut der blonden Sängerin erst, nachdem sie 2010 in Bremen ein Casting gewonnen hatte. In einem Interview mit dem SÜDKURIER sagte sie: „Ich habe früher unter der Woche ganz normal gearbeitet und hatte auch Spaß daran, mit Make-up und Stylings zu experimentieren. Am Wochenende war ich immer mit meinen Bands unterwegs. Ich habe alles mitgenommen, was geht. Dass ich jetzt mit der Musik mein Geld verdiene, hat sich irgendwann einfach ergeben.“

Nach dem Schlagerwettbewerb sei dann „Eins zum anderen“ gekommen. „Ich hatte auf einmal ein Management, Songs von mir wurden im Radio gespielt.“ Irgendwann habe sie sich entscheiden müssen: Als Stylistin ein Jahr nach Australien – oder die Karriere als Schlagersängerin vorantreiben. 2012 bekam sie erstmals mit dem Video zu ihrem Lied „Überflieger“ deutschlandweit Aufmerksamkeit, wurde von diversen Medien porträtiert, etwa bei Spiegel TV. Kurz danach machte sie sich selbstständig – 2013 erschien ihr Debütalbum „Unglaublich stark“.

Wie schaffte Christin Stark den Durchbruch als Sängerin?

Christin Stark schaffte ihren Durchbruch als Sängerin Stück für Stück. Bereits als Kind sang sie in Coverbands, später auf Dorffesten. 2010 gewann sie in Bremen einen Nachwuchswettbewerb und bekam so ein Management. 2012 bekam sie mit ihrem Musikvideo „Überflieger“ erstmals überregional Aufmerksamkeit. Ihr Debütalbum „Unglaublich stark“ 2013 kam in der Branche gut an, sie gewann zahlreiche Preise.

Matthias Reim und Christin Stark beim „Schlagerboom 2021“. | Bild: Malte Krudewig

Bei ihrem nächsten Album „Hier“, produziert vom Sony-Label „Ariola“, kam es zur Zusammenarbeit mit Matthias Reim. Er war Mit-Autor vieler Songs. Das Album stieg auf Platz 77 der deutschen Albumcharts ein. 2016 landete sie mit dem Song „Das kann ich ab“ auf Platz 17 der deutschen Charts. Die folgenden Alben „Rosenfeuer“ (2018) und „Stark“ (2020) erreichten alle Chartplatzierungen in den Top 30, auch in Österreich und der Schweiz tauchten sie in den Verkaufscharts auf. 2022 sagte sie ihre Tour jedoch ab, weil ihr Mann, Sänger Matthias Reim, einen Burn-Out hatte.

Engagiert sich Christin Stark für wohltätige Zwecke?

Ja, Christin Stark engagiert sich für wohltätige Zwecke. Im Dezember 2018 machte sie mit beim Projekt „Schlagerstars für Kinder“ und nahm mit der Gruppe den Song „Auf einmal neu“ auf. Gespendet wurde das Geld für Kinder in Not. 2020 nahm sie zusammen mit Matthias Reim und anderen den Song „Stark wie ein Löwe“ Das bereits 2020 aufgenommene Lied „Stark wie ein Löwe“ ist für die Nachsorgeklinik Tannheim, wo Familien mit krebserkrankten Kindern aufgenommen werden.

Matthias Reim und Christin Stark bei einer Autogrammstunde in der Nachsorgeklinik Tannheim 2020. | Bild: Fröhlich, Jens

Sind Christin Stark und Matthias Reim ein Paar?

Ja, die Schlagersängerin Christin Stark und der „Verdammt ich lieb dich“-Sänger Matthias Reim sind seit 2013 ein Paar. Sie heirateten im Jahr 2020 und leben in Stockach am Bodensee. Sie haben ein gemeinsames Kind, Baby Zoe kam im April 2022 auf die Welt. Es ist das siebte Kind für Sänger Matthias Reim.

Wie lernten Matthias Reim und Christin Stark sich kennen?

Bei der Arbeit. Er produzierte ihr Album. Die beiden verliebten sich sehr schnell. Christin Stark erinnert sich in einem Interview mit dem SÜDKURIER so an das erste Treffen im Jahr 2013: „Ich muss sagen, nach ein paar Sekunden dachte ich: ‚Was für ein toller Mann!‘ Ich hatte ihn sowieso schon immer als Künstler mit Mega-Stimme und Wahnsinns-Ausstrahlung bewundert. Matthias ist, wie er ist. Er verstellt sich nicht. Mich hat seine Art schnell umgehauen. Von Anfang an war er für mich nicht Matthias, der Prominente, sondern Matthias, der Mensch.“

Und Matthias Reim erinnert sich so: „Wir haben fünf Stunden gequatscht, und da wusste ich, wir kriegen ein Problem.“ Matthias Reim war zu der Zeit allerdings noch verheiratet, lebte jedoch in Trennung. Christin Stark erzählte, dass Matthias Reim auch wegen der zwei Kinder noch einen Versuch gemacht hätte, die Familie zu retten, was sie als „ritterlich“ empfunden habe. Letztendlich kamen Christin Stark und er aber doch zusammen. „Wir sind wie Arsch und Eimer“, sagt sie über ihn. Auch mit seinem Sohn Julian Reim soll sich Christin Stark sehr gut verstehen.

Die ganze Familie auf der Bühne: Christin Stark (rechts) mit Mann Matthias Reim (Mitte) und Stiefsohn Julian Reim (links). | Bild: Instagram/christin_stark

Sind Matthias Reim und Christin Stark getrennt?

Nein, Matthias Reim und Christin Stark sind nicht getrennt. Immer wieder gibt es jedoch Gerüchte. „So ein Schwachsinn!“, sagt Matthias Reim dazu nur. Während der Pandemie heiratete Matthias Reim heimlich – Christin Stark wurde Ehefrau Nummer 4. 2022 kam Tochter Zoe auf die Welt. Und Matthias Reim kündigte an, mit Baby auf Tour zu gehen.

Moderiert Christin Stark die „Schlager des Monats“?

Ja, Christin Stark moderiert ab Februar 2023 die MDR-Show „Schlager des Monats“. Das gab sie im Dezember 2022 auf der Bühne bei Florian Silbereisens „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ bekannt. Die beliebte Chartshow wurde zuvor von Bernhard Brink moderiert. Mit dem Moderationswechsel erleben „Die Schlager des Monats“ auch eine inhaltliche Auffrischung. Das Konzept rund um die Chart-Auswertungen wird erweitert: Neben Schlagerhits werden ab Februar 2023 auch beliebte Popsongs, die es in die Charts geschafft haben, gespielt.