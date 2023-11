Bald ist es soweit und der süße Duft von gebrannten Mandeln und Glühwein durchzieht endlich wieder die Innenstädte. Festlich geschmückte Tannen ragen aus den großen Plätzen heraus und bunte Lichterketten laden zum Erkunden der Buden und Attraktionen ein.

Weihnachtsmärkte sind wahre Besuchermagneten für Städte in ganz Europa. Folgend eine Auswahl an zehn besonders schönen Weihnachtsmärkten auf dem gesamten Kontinent, die in der besinnlichen Zeit einen Kurztrip Wert sind. Einige finden sogar an ganz überraschenden Orten statt.

Ravennaschlucht in Breitnau – Deutschland

Dazu zählt auch ein Weihnachtsmarkt in Deutschland, genauer in Breitnau im Hochschwarzwald. Umgeben vom Wald in der Ravennaschlucht und unter einem 40 Meter hohen Eisenbahn-Viadukt der Höllentalbahn schlägt ein Weihnachtsmarkt in außergewöhnlicher Umgebung auf.

Der Markt hat an den vier Wochenenden zwischen 24. November und 17. Dezember jeweils freitags bis sonntags geöffnet. Bei Ankunft bis 16 Uhr zahlen Erwachsene 5,50 Euro Eintritt, danach 7,50 Euro. Kinder bis 15 Jahren zahlen nichts. Parkplätze in der Nähe kosten zusätzlich acht Euro.

Parken können Sie aber auch weiter entfernt und dann mit dem Shuttle oder per Wanderung zur Eisenbahnbrücke gelangen.

Unter einem 40 Meter hohen Eisenbahn-Viadukt schlagen über 40 Aussteller auf, um an den vier Wochenenden zwischen 24. November und 17. Dezember zu ihre Spezialitäten zu verkaufen. | Bild: Klaus Hansen

Weihnachtsstadt Basel – Schweiz

Zwischen 23. November und 23. Dezember hat die zweigeteilte Weihnachtsstadt Basel in der Schweiz wieder ihre Pforten geöffnet. Auf dem Barfüsserplatz bei der ehemaligen Klosterkirche und heutigem Historischen Museum Basel und auf dem Münsterplatz direkt am Rhein mitten in der Innenstadt werden 155 Stände geöffnet haben.

Von „Europes Best Destinations“ zum besten europäischen Weihnachtsmarkt 2021 gewählt, gibt es hier neben den Klassikern Waffeln, Würstchen und Glühwein auch Schweizer Raclette.

An zwei Stellen wird die Baseler Innenstadt. Auf dem Barfüsserplatz (im Bild) und dem Münsterplatz am Rhein gibt es an 155 Ständen Waffeln, Würstchen, Raclette und mehr. | Bild: Basel Tourismus

Prag – Tschechien

In der tschechischen Hauptstadt Prag schlagen in der Adventszeit gleich sechs unterschiedliche Weihnachtsmärkte im Stadtgebiet auf. Der wohl berühmteste findet zwischen 2. Dezember und 6. Januar auf dem Altstädter Ring am Rathaus mit seiner bekannten astronomischen Uhr statt.

Baden-Württemberg Das sind die Weihnachtsmärkte 2023 in der Region Das könnte Sie auch interessieren

An dutzenden Ständen gibt es traditionelle tschechische Produkte und handverzierten Weihnachtsschmuck. Besucher können sogar bestaunen, wie Schwerter geschmiedet werden. 2022 schaffte es der Weihnachtsmarkt für das US-amerikanische Nachrichtennetzwerk CNN unter die besten fünf Weihnachtsmärkte der Welt.

Der Platz selbst dürfte Fans der Action-Filmreihe Mission Impossible als Drehort des ersten Teils der Reihe aus dem Jahr 1996 bekannt sein.

Der Altstädter Ring am Rathaus in Prag. | Bild: Czech Tourism/Sven Hansche/shutterstock

Tallinn – Estland

Estlands Hauptstadt rühmt sich mit der großen Geschichte des Weihnachtsmarkts auf dem Rathausplatz. Die große Höhepunkt des Markts ist der traditionelle Weihnachtsbaum, der bereits seit 1441 jährlich zum Fest aufgestellt wird. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt vom 1. Dezember bis 7. Januar.

Der große Weihnachtsbaum ist der große Höhepunkt des Weihnachtsmarkts in Tallinn. Seit 1441 wird er bereits aufgestellt. | Bild: Tallinn City Tourist Office & Convention Bureau

Weihnachtsstadt Valkenburg – Niederlande

Außergewöhnlich wird es zur Adventszeit im niederländischen Valkenburg. Das Geulstädtchen in der Provinz Limburg – etwa eine halbe Stunde Autofahrt nordwestlich von Aachen – wird zwischen 17. November und 7. Januar zur richtigen Weihnachtsstadt. Neben einem klassischen Markt im Stadtzentrum werden Besucher auch unter der Erde festlich verzaubert.

In der Fluweelengrotte und der Gemeindegrotte unter der Burgruine von Valkenburg schlängeln sich nämlich zwei weitere Weihnachtsmärkte durch Gänge aus Mergelgestein. Diese Sonderattraktionen kosten allerdings Einlass: Für Kinder ab fünf Jahren fünf Euro und für alle ab zwölf Jahren neun Euro (am Wochenende zehn Euro). Daher wird empfohlen, Reisen rechtzeitig zu Planen und rechtzeitig Tickets zu sichern.

Weihnachtsmarkt in einer Höhle. So möglich in der Gemeindegrotte Valkenburg. | Bild: Kerststad Valkenburg/Jasper Kroese - Eleven Media

Edinburgh – Schottland

Der Weihnachtsmarkt in der schottischen Hauptstadt erstreckt sich zwischen 17. November und 6. Januar auf vier Hauptzonen und verwandelt so große Teile des Stadtzentrums zu einem Weihnachts-Traumland mit zahlreichen Aktivitäten.

In den East Princes Street Gardens gibt es einen traditionellen Weihnachtsmarkt mit 70 Ständen und Schottlands größtem Riesenrad (46 Meter). In den West Princes Street Gardens gibt es einen Jahrmarkt mit Fahrgeschäften für die ganze Familie. In der George Street wird können Besucher Eislaufen und auf dem St. Andrews Square warten Santa Klaus und seine Elfen.

Schottlands größtes Riesenrad ragt über den Weihnachtsmarkt in Edinburgh empor. | Bild: Forever Edinburgh/Lloyd Smith

Striezelmarkt Dresden – Deutschland

Der älteste Weihnachtsmarkt Deutschlands ist in Dresden zuhause und findet 2023 bereits zum 589. Mal statt. Vom 29. November bis 24. Dezember ist der Dresdner Striezelmarkt für Besucher geöffnet. Der Aufbau läuft bereits auf Hochtouren und kann sogar fast in Echtzeit online begutachtet werden.

Besonders macht ihn unter anderem die fast 15 Meter hohe erzgebirgische Stufenpyramide und das historische Riesenrad des Markts. Das ist etwas kleiner und gemütlicher als in Edinburgh und damit auch für Menschen, die Probleme mit Höhen haben, besser geeignet.

Aber auch kulinarisch lockt der Striezelmarkt die Besucher, etwa mit den weltberühmten Dresdner Christstollen und Kräppelchen.

Schon zum 589. Mal findet der Dresdner Striezelmarkt statt. | Bild: Michael Bader (DML-BY)

Zagreb – Kroatien

Zur buchstäblichen Weihnachtsstadt entwickelt sich zur Adventszeit die kroatische Hauptstadt Zagreb. Von 2. Dezember bis 7. Januar erstrecken sich über 25 kleine Weihnachtsmärkte überall über das Stadtgebiet. Alle haben ihr eigenes Thema, setzen sich aber zu einem großen Markt zusammen und verzaubern die ganze Stadt mit Lichtern und Dekorationen.

Über 25 kleine Weihnachtsmärkte verteilen sich durch die Innenstadt Zagrebs. | Bild: Zagreb Tourist Board/Samir Ceric Kovacevic

Madeira – Portugal

Auf der zu Portugal gehörigen Insel im Nordatlantik wird der letzte Monat des Jahres zu einer einzigen Party. Bei milden Temperaturen von bis zu 20 Grad Celsius werden in der Hauptstadt Funchal pünktlich zum 1. Dezember die Weihnachtsbeleuchtungen feierlich eingeschaltet. Bis zum 7. Januar gibt es dann fast täglich Veranstaltungen und besondere Märkte.

Besonders beliebt ist die Marktnacht auf dem Bauernmarkt am 23. Dezember, auf dem bis tief in die Nacht gemeinsam Weihnachtslieder gesungen werden.

Donaueschingen Glühwein und gebrannte Mandeln: Das sind die Termine für die Weihnachtsmärkte in Donaueschingen Das könnte Sie auch interessieren

Weihnachtshauptstadt Straßburg – Frankreich

Ähnlich wie Zagreb verwandelt sich auch die Straßburger Innenstadt in der Adventszeit zu einer großen Weihnachtsstadt. Vom 24. November bis Heiligabend verteilen sich über 300 Stände auf viele verschiedene Weihnachtsmärkte in der Stadt, die mit ihren Spezialitäten das Elsasser Weihnachten symbolisieren.

Etwa auf dem Kleberplatz ragt der große Weihnachtsbaum aus einer Großzahl an Buden. Feierlich wird der Baum stündlich zwischen 16 und 21 Uhr mit Musik erweckt. Daneben gibt es weitere Märkte zum Beispiel rund um das Münster oder den Christkindelsmärik am Broglieplatz.