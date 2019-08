Ferienbeginn. Unfall auf der Autobahn. Eine Frau ist schwer verletzt. Jede Minute zählt. Krankenwagen und Polizei sind mit Blaulicht unterwegs. Normalerweise brauchen sie nicht mehr als zehn Minuten zum Unfallort. An diesem Tag ist das anders. Eine kilometerlange Blechlawine versperrt den Weg. Eine Rettungsgasse wurde nicht gebildet. Die Rettungskräfte quälen sich durch den dichten Verkehr. Die meisten Autofahrer stehen so dicht hintereinander, dass sie keinen Platz mehr haben, auszuweichen. Dieses Mal braucht der Krankenwagen mehr als 20 Minuten. Für die Frau kommt jede Hilfe nur wenige Augenblicke zu spät.

Dieses erfundene Szenario spielt sich so ähnlich beinahe täglich auf deutschlands Autobahnen ab – leider. Denn eigentlich könnte es so einfach sein durch richtiges Verhalten Leben zu retten. Diese Schritte sollten Sie beachten, wenn es auf der Autobahn stockt:

Video

Die Rettungsgasse

Die Bildung einer Rettungsgasse wurde in Deutschland offiziell im Jahr 1982 eingeführt und ist in Paragraf elf Absatz zwei der Straßenverkehrsordnung gesetzlich geregelt. Eine funktionierende Rettungsgasse kann jedoch nur entstehen, wenn alle Autofahrer an einem Strang ziehen, die Vorschriften einhalten und ein Bewusstsein für die Situation entwickeln. (sku)