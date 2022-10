Nach einer wochenlangen Erkrankung will der Schlagersänger Matthias Reim auf die Bühne zurückkehren. Den ersten großen Auftritt nach seiner „gesundheitsbedingten Zwangspause“ werde er bei der Veranstaltungsreihe „Die Schlagernacht des Jahres“ am 29. Oktober in Oberhausen absolvieren, teilte der Sänger auf Facebook mit.

Bis zum Jahresende will Reim sukzessive auf die Livebühne zurückkehren, bis im Dezember seine Tournee weitergehe. Einige Konzerttermine, die für den Dezember geplant waren, müssten in das Frühjahr 2023 verlegt werden, etwa in Mannheim.

Von Ärzten verordnete Zwangspause

Reim hatte knapp zwei Monate mit Auftritten pausiert. Auf Facebook hatte er geschrieben: „Ich habe in den letzten Monaten viele Dinge verschleppt, die jetzt alle zusammengekommen sind. Meine Ärzte haben mir diese 2-Monats-Pause dringend verordnet – ich bin einfach fertig und spüre, dass ich es im Augenblick beim besten Willen nicht schaffen kann, gute Konzerte zu geben“. Auch ein geplanter Auftritt im Milchwerk in Radolfzell musste abgesagt werden.

Nu schrieb Reim auf Facebook: „Ich werde in diesem Jahr erstmal noch weniger Shows hintereinander spielen als früher, um ausreichend Ruhe- und Erholungszeiten zwischen den Auftritten zu haben“.

Tourabsage von Christin Stark

Er und seine Frau, Sängerin Christin Stark, mit der er seit dem Jahr 2017 in Stockach lebt, sind in diesem Jahr stolze Eltern ihres ersten gemeinsamen Kindes geworden.

Erst vor Kurzem hatte Christin Stark ihre geplante Tour abgesagt. „Eine lange Tourvorbereitung und die Tour selber ziehen die Konsequenz mit sich, nicht zu Hause sein zu können. Doch genau dort werde ich zur Zeit gebraucht“, so die Sängerin auf Instagram. (dpa/sk)