von Anna-Maria Schneider und Nicola Reimer

Schlechte Nachrichten für die Schlager-Fans der Region: Matthias Reim muss seinen Auftritt am Mittwoch, 7. September, beim Milchwerk Musik Festival absagen. Grund dafür sind ernste gesundheitliche Probleme. „Wir müssen Euch leider mitteilen, dass sich der Gesundheitszustand von Matthias in den letzten Tagen verschlechtert hat und er sich heute Abend in intensive ärztliche Behandlung geben musste“, schreibt das Management von Reim in einer Presseinformation.

Reim hat eine Stimmbandentzündung und weitere ernste Probleme

Neben seiner Stimmbandentzündung hätten sich weitere, ernstere Probleme ergeben, die eine längerfristigen Behandlung erfordern und mehrere Wochen in Anspruch nehmen würden. Aus diesem Grund müssten die Auftritte des Schlager-Stars im September und Oktober abgesagt werden müssen. Der Schlager-Sänger brauche eine längere Erholungsphase, doch sei man zuversichtlich, dass er für die Arenakonzerte im Dezember wieder vollständig fit sein werde.

Für die Veranstalter des Milchwerk Musik Festivals, Live Stage Entertainment, ist diese Absage ebenfalls eine traurige Nachricht. Denn der bereits zweite Auftritt von Matthias Reim im Milchwerk war wegen der großen Nachfrage nach dem ersten Konzert geplant gewesen. „Es tut uns leid, aber wir arbeiten gerade an einem Ausweichtermin“, sagt Wolfgang Frey von Live Stage Entertainment. Sie hoffen, den neuen Termin schnellst möglichst bekannt geben zu können.

Künstler ist ein Stehaufmännchen

Ob es sich bei den gesundheitlichen Problemen des Künstlers wieder, so wie im Jahr 2015, um eine Herzerkrankung handelt, ist nicht bekannt. Laut Bild-Zeitung soll der Sänger an Burnout leiden, also an körperlicher und seelischer Erschöpfung. Über seine weitere Behandlung werde im Laufe des Freitag entschieden, berichtet die Zeitung weiter und beruft sich auf Informationen eines Freundes.

Der 64-jährige Sänger schaut auf eine bunte Vergangenheit zurück, in der er sich stets als Stehaufmännchen bewiesen hatte. Nie machte er einen Hehl aus den Höhen und Tiefen seines Lebens. Nach privater Insolvenz und gravierenden gesundheitlichen Schicksalsschlägen, hatte er sich gut erholt. Neben regelmäßigen Sporteinheiten ist der Raucher von Nikotin auf die E-Zigarette umgestiegen.

Matthias Reim im Studio mit Christin Stark. | Bild: Nicola Reimer

Beruflich und privat wirkte er glücklich und entspannt, genießt seine Freizeit mit seinem Boot auf dem Bodensee. Er und seine Frau, Sängerin Christin Stark, mit der er seit dem Jahr 2017 in Stockach lebt, sind in diesem Jahr stolze Eltern ihres ersten gemeinsamen Kindes geworden.Die kleine Zoe ist bei der Tournee, bei der auch Reims Ehefrau Christin und Sohn Julian mit auf der Bühne stehen, immer dabei und wird von einer Nanny betreut.

Festival startet unverändert am Montag

Eröffnet wird das Festival unverändert am Montag, 5. September, von Seiler und Speer. Weiter geht es dann nicht am Mittwoch, 7. September, mit Matthias Reim, sondern erst am Donnerstag, 8. September, mit Johannes Oerding. Einen Tag später treten am 9. September The Cast auf, gefolgt von Aaron Keller mit Freunden am Samstag, 10. September. Das Milchwerk Musik Festival beendet Rockröhre Doro am Sonntag, 11. September.

Backstage-Führung wird verschoben, die Gewinner stehen schon fest

Der SÜDKURIER hatte für das Konzert im Milchwerk am 7. September für zehn Leser eine Backstage-Führung verlost. Laut dem Veranstalter soll diese ebenfalls mit dem Konzert verschoben werden. Der Gewinn bleibt erhalten.

Die Gewinner der Aktion „Der SK öffnet Türen“ bei Matthias Reim sind: Martina Weiß, Mühlingen; Mathias Bader, Hilzingen; Bernd Forster, Stockach; Michael Mayer, Donaueschingen; Roland Drews, Stockach; Angelika Egner, Konstanz; Adolf Trunz, Engen; Andreas Küstner, Singen; Jörg Eckstein, Hilzingen; Andreas Gruber, Hilzingen.