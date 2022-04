Der Schriftsteller Max Frisch (1911-1991, „Homo Faber“) notierte einst Fragen, die auch den klügsten Kopf in Verlegenheit bringen. Mit freundlicher Genehmigung des Suhrkamp-Verlags, in dem der Fragebogen erschienen ist, lassen wir regelmäßig prominente Persönlichkeiten auf einige der Fragen antworten – heute ist Popsänger Max Giesinger an der Reihe.

Können Sie sich eine menschliche Existenz überhaupt (das heißt: die Erste Welt) noch vorstellen ohne Computer?

Kaum – aber genau darin liegt ja das Problem! Wir werden ständig von irgendwelchen Reizen überflutet, die unsere Aufmerksamkeit auf unwichtige Dinge lenken wollen. Social Media macht das in Perfektion. Auch wenn es nichts bringt, sich irgendwelche vergangenen Zeiten zurückzuwünschen, glaube ich, dass weniger Display-Zeit uns allen guttun würde.

Möchten Sie das absolute Gedächtnis?

Nein! Ich neige zum Grübeln – das würde dann ja gar nicht mehr aufhören. Das Vergessenkönnen ist eine mega Funktion des Menschen.

Haben Sie schon Auswanderung erwogen?

Immer wieder so ein bisschen, aber nie ganz ernsthaft. Es gibt immer wieder den Moment, wo ich raus muss aus meiner Umgebung und eine Weile in etwas anderes eintauchen muss. Aber nach ein paar Wochen merke ich dann auch immer total, was ich an meinem Zuhause schätze.

Was bezeichnen Sie als männlich?

Dieser komische Glaube, dass „Männlichkeit“ bedeutet, man müsse permanent Stärke zeigen, seine Gefühle kontrollieren, unverletzlich sein oder Unsicherheiten verdrängen, der hilft auf jeden Fall niemandem. Im Gegenteil – das führt oft zu einer total verqueren Sicht auf die Welt und fördert Ungleichheit. Ich glaube, es ist besser, wenn man davon wegkommt, konkrete Dinge unter diesem Begriff zu verstehen. Das passiert gerade immer mehr und das ist sehr gut so.

Wann haben Sie aufgehört zu meinen, dass Sie klüger werden oder meinen Sie‘s noch? Angabe des Alters: 33

Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass man mit den Jahren klüger wird. Vor allem, wenn es darum geht, wie man selbst tickt und warum man Dinge so oder so tut. Gerade in den letzten zwei Jahren, wo man ja irgendwie dazu gezwungen war, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, hab ich da einiges dazugelernt.

Wie alt möchten Sie werden?

100 wäre eine runde Sache! Natürlich unter der Voraussetzung, dass ich bis 99 ¾ immer noch fit bin wie ein junger Hüpfer.

Was könnten Sie sich nicht verzeihen?

Wenn ich an meinem 100. Geburtstag denken würde: Verdammt, jetzt haste 100 Jahre auf dieser Erde verbracht und alles, was du willst, sind noch mal 100 Jahre, um von jetzt an die Dinge besser zu machen, die du bereust.