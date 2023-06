Fußball, Relegation um den Verbleib in der Kreisliga A: FC Tannheim – SSC Donaueschingen 2:0 (2:0). Der SSC Donaueschingen muss den bitteren Gang in die Kreisliga B antreten. Dort spielten die Donaueschinger zuletzt vor 19 Jahren in der Saison 2003/04. Dagegen hatten die Tannheimer am Sonntag Grund zum Jubeln. Sowohl im Hin- als auch im Rückspiel um den Kreisliga A-Klassenerhalt ging den FC Tannheim als Sieger vom Platz. Im ersten Vergleich hatten sich die Tannheimer in Donaueschingen eine Woche zuvor mit 3:2 durchgesetzt.

Wie schon beim Hinspiel war es von Beginn an ein sehr umkämpftes Spiel. In beiden Strafräumen passierte in den ersten 30 Spielminuten nicht allzu viel. Nach einer strittigen Situation, in der der Schiedsrichter Tobias Wursthorn weiterlaufen ließ, gingen die Hausherren vor der stattlichen Kulisse von 300 Zuschauern durch Samuel Blessing in der 34. Minuten in Führung. Kurz vor der Pause führt ein Eigentor eines SSC-Spielers zum 2:0 und somit zur einer komfortablen Halbzeitführung für die Tannheimer.

Die Donaueschinger mussten druckvoll in die zweite Halbzeit starten, um doch noch die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren und das Duell für sich zu entscheiden. Jedoch erarbeitete sich der SSC viel zu wenige Aktionen im gegnerischen Drittel. Auch die Tannheimer kamen nur noch zu vereinzelten Chancen, so blieb es blieb beim verdienten 2:0-Sieg der Gastgeber. Entsprechend groß war die Erleichterung bei den Tannheimern.

Somit geht es für den FC Tannheim nächste Saison in der Kreisliga A weiter. Dagegen muss der SSC Donaueschingen in der Kreisliga B versuchen, den direkten Wiederaufstieg zu schaffen.

Tore: 1:0 Samuel Blessing (34.), 2:0 (41. Eigentor). Zuschauer: 300. Schiedsrichter: Tobias Wursthorn (TuS Bonndorf).