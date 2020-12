Ringen: Aline Rotter-Focken hat es geschafft! Die Tribergerin gewann in Belgrad (Serbien) das World-Cup-Turnier, den ersten Wettbewerb nach der Corona-Zwangspause. Nach ihren Siegen im Viertel- und Halbfinale am Dienstag trumpfte die 29-Jährige im Finale der 76 kg-Klasse am Mittwochabend noch einmal richtig auf. Gegen die Türkin Yasemin Adar erkämpfte sich Rotter-Focken in der ersten Kampfhälfte eine knappe Führung. Nach der Pause ging es nicht lange und sie brachte ihre Gegnerin in die gefährliche Lage. Aus dieser gab es für die Türkin kein Entrinnen mehr und Aline Rotter-Focken krönte ihre starken Auftritte in Belgrad mit einem Schultersieg im Finale. Entsprechend groß war die Freude bei der anschließenden Siegerehrung, als der Tribergerin die Goldmedaille umgehängt wurde.

