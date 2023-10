Schock im Villinger Friedengrund: Während der große Nachbar des FC 08 in der Oberliga Baden-Württemberg einen souveränen Heimsieg (4:0) gegen Backnang feiert, wird die Partie zwischen der DJK Villingen und dem FC Schönwald nach etwa 40 gespielten Minuten in Durchgang eins abgebrochen. Grund ist ein medizinischer Notfall aufseiten der Gäste.

Heftig mit dem Knie erwischt

Was ist passiert? Beim Stand von 1:1 – zunächst waren die Hausherren in Führung gegangen, ehe Schönwald der Ausgleich gelang – verschluckt ein Gästespieler ohne gegnerische Einwirkung seine Zunge. In einem intensiv geführten Zweikampf bekommt der Fußballer von einem Mitspieler heftig das Knie ab. Solch ein dickes und blaues Auge habe er noch nie gesehen, schildert Schönwalds Spielertrainer Mario Ketterer die Situation. Alle Spieler, welche den Vorfall hautnah miterleben, sowie die Betreuer, Trainer und Zuschauer seien wie parallelisiert gewesen. Der Schock riesengroß.

Absolut vorbildlich und erwähnenswert jedoch die Reaktion auf diese Horrorszene: Anhänger beider Vereine, teils mit medizinischen Kenntnissen, eilen sofort auf den Rasen, um Ersthilfe zu leisten – bis der Notarzt kommt, den Gästeakteur zuerst versorgt und anschließend ins Krankenhaus befördert.

Fußball-Kreisliga A 1 „Rasantes Derby in Niedereschach“ Das könnte Sie auch interessieren

Absolut nebensächlich ist die Tatsache, dass die Kreisliga-Begegnung bis dahin ausgeglichen verlief. Wie es nun in Sachen Spielwertung aussieht, muss in den kommenden Tagen entschieden werden. Die Mannschaft des FC Schönwald jedenfalls traf sich am Abend, um das Erlebte gemeinsam zu verarbeiten und alle Daumen zu drücken für den verletzten Mitspieler. Auch bei der DJK saß man noch eine Weile auf dem Villinger Friedengrund zusammen.