Volleyball, Damen: Mit einem Heimspiel gegen die DJK Schwäbisch Gmünd steigen die Drittliga-Volleyballerinnen des TV Villingen am 25. September in die neue Punktspielsaison ein. Bis dahin wird nach der langen Pause noch viel Schweiß in den Trainingseinheiten fließen, denn die Villingerinnen streben erneut eine Spitzenposition an. „Eine Platzierung unter den ersten drei Mannschaften sollte unser Ziel sein. Alles andere würde man uns auch nicht abkaufen, zumal wir keine Abgänge haben“, sagt Trainer Sven Johansson.

Dietrich pausiert, Spomer ist zurück

Eine kleine Veränderung gab es dennoch im Kader. Laura Frese wird in der Vorrunde nicht zur Verfügung stehen, da sie sich aktuell in Mittelamerika aufhält. Nach einer langen Knieverletzung hatte sie zuletzt etwas Rückstand und absolviert individuell ein Krafttraining. „Sie wird sicherlich wieder stärker zurückkommen“, ist sich Johansson sicher. Zuspielerin Ramona Dietrich legt eine Babypause ein. Michelle Spomer, die sich zunächst beruflich in Richtung Freiburg verabschiedet hatte, gehört weiterhin zum Kader, steht aber nicht bei jedem Training und Spiel zur Verfügung.

Pauline Kemper, die zunächst ein Auslandssemester angekündigt hatte, bleibt hingegen in Villingen und steht durchgehend zur Verfügung. Neu im Kader ist Evelina Judin, die aus der zweiten Mannschaft kommt. „Sie hat Potenzial, trainiert aktuell bei uns mit und ist auch für den Kader gemeldet“, so Johansson, der zudem die Körpergröße der Spielerin auf den Annahme-Außenpositionen schätzt. Somit stehen aktuell 14 Spielerinnen im Kader.

Mit drei Siegen startete Villingen in die vergangene und dann abgebrochene Saison. Ein guter Start soll auch diesmal die Basis darstellen, um wieder weit oben mitzuspielen. Unverändert ist zudem das Team hinter der Mannschaft, wobei sich Co-Trainer Robert Senk und Athletiktrainerin Grit Müller bisher sehr stark in die Übungseinheiten einbrachten. Johansson schätzt zudem ausdrücklich die Arbeit von Physiotherapeutin Ilse Maiwald und Teamarzt Hanjo Maisenbacher.

Trainer lobt die Fitness

Seit Juli ist die Mannschaft wieder komplett im Training. Beeindruckt zeigte sich der Trainer, dass die Spielerinnen alle in der trainingsfreien Zeit gut gearbeitet haben und athletisch laut Johansson in „einem vorzüglichen Zustand“ erschienen. Nach zweimal Ball- und einmal Athletiktraining in den ersten Wochen wird nun bald auf dreimal Balltraining umgestellt. Aktuell ist das Spiel Sechs gegen Sechs gut umsetzbar, was in der Urlaubszeit nicht immer der Fall sein wird. „Glücklicherweise kam uns die Stadt entgegen und hat uns auch in der Ferienzeit eine kleinere Halle bereitgestellt. So bleiben wir am Ball und im Rhythmus, um auch junge Spielerinnen heranzuführen“, ergänzt Johansson.

Testspiele sind nicht geplant

Auf Testspiele und Vorbereitungsturniere werden die Villinger trotz erster Anfragen wohl verzichten. Johansson ist es wichtiger, die eigenen Trainingspläne umzusetzen. „Es macht auch keinen Sinn, in den Ferien Freundschaftsspiele zu veranstalten, wenn wir nur mit sechs, sieben Spielerinnen anreisen. Da sind Trainingseinheiten wichtiger, zumal jede Spielerin weiß, was zu tun ist.“

Rückzug in die Landesliga

Unterdessen hat sich die zweite Mannschaft des TV Villingen aus der Oberliga in die Landesliga zurückgezogen. „Einige Spielerinnen haben durch Corona aufgehört, andere haben sich beruflich verändert. Da hätte auch ein Neuaufbau in der Verbandsliga keinen Sinn ergeben. Logisch war ein Rückzug über zwei Ligen. Ich habe die Zustimmung der Spielerinnen erfahren“, betont Dirk Becker, Trainer der zweiten Mannschaft. Vor allem im Zuspiel hat sich nach dem Abgang von Vanessa Spomer eine große Baustelle ergeben, die kaum zu schließen ist. Mit Valeria Schaitel und Sarah Bertsch kamen zwei Spielerinnen aus Spaichingen hinzu. Aus dem eigenen Nachwuchs wurde Julia Woitek übernommen, sodass Becker mit 13 Spielerinnen plant. Das Ziel ist, in der Landesliga vorne mitzuspielen und ein Team aufzubauen, mit dem der TVV wieder einige Ligen höher angreifen kann. Denn die zweite Mannschaft soll auch weiterhin Spielerinnen für das Drittliga-Team entwickeln.