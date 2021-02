von unserer Sportredaktion

Fußball-Verbandsliga: Tim Heine wird mit der DJK Donaueschingen auch in die Saison 2021/22 als Cheftrainer gehen. Es wird zugleich sein viertes Jahr als Coach des Verbandsligisten. Dagegen wird Co-Trainer Olaf Kurth nach 15 Jahren eine Pause einlegen.

Die Verantwortlichen der Donaueschinger freuen sich, dass Heine unabhängig von der Liga seine erfolgreiche Arbeit um ein weiteres Jahr fortsetzen will. Der Verein hätte auch sehr gerne mit Olaf Kurth verlängert. Kurth möchte aber nach 15 Jahren ununterbrochener Trainertätigkeiten und vor allem nach einem erhöhten beruflichen Aufwand und auch durch die Geburt seiner Tochter den großen Zeitaufwand reduzieren und eine Pause einlegen. „Wir bedauern die Entscheidung von Olaf nach einer sehr guten Zusammenarbeit in den letzten 15 Jahren sehr. Aber wir haben auch großes Verständnis dafür“, sagt DJK-Abteilungsleiter Thomas Wild. Die Baaremer wollen sich in den nächsten Wochen aktiv nach einem Co-Trainer für die kommende Saison umschauen.