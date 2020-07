von Werner Feisst und Roger Müller

Reiten: In diesem Jahr gibt es zwar kein klassisches „Fest der Pferde„, ein Reitturnier findet auf den Immenhöfen dennoch statt. Von Mittwoch bis Sonntag wird es eine abgespeckte Version mit einem Mix aus Dressur und Springen geben. Allerdings wird es aufgrund der Corona-Verordnungen diesmal keine Zuschauer rund um das Turniergelände geben. Dafür gibt sich auch diesmal die Reiterprominenz ein Stelldichein. Unter anderem wird der dreifache Olympiasieger in der Vielseitigkeit, Michael Jung aus Horb, auf dem herrlich gelegenen Turniergelände satteln.

Alles ist anders in diesem Jahr, so auch bei den Reitsportlern. Zumindest gibt es bereits wieder die ersten Turniere, und auch auf dem Reitzentrum Frese werden in diesem Jahr die Reiter satteln. Dabei kommt es zu einer Premiere. Erstmals gehen auch die Frackreiter ins Dressurviereck. Viele Turniere und Sichtungen sind in diesem Jahr ausgefallen. Und so kam der Verband auf das Reitzentrum Frese zu, ob sie nicht ein Sichtungsturnier ausrichten könnten. Letztlich konnte doch noch ein Turnier in 2020 auf den Immenhöfen auf die Beine gestellt werden, natürlich auch unter strengen Auflagen, wie sie derzeit für Veranstaltungen gelten.

So wird auf den Immenhöfen ohne Zuschauer geplant, denn bis zum 31. Juli erreicht man mit Teilnehmern und Pflegern schon fast die Grenze von 100 Besuchern. Selbst wenn ab dem 1. August eine Teilnehmerzahl von 500 Besuchern erlaubt ist, will man einen Ansturm auf das Turniergelände vermeiden. Wo in den vergangenen Jahren Tausende das Turniergelände säumten, herrscht diesmal fast gähnende Leere.

Ab dem Mittwoch wird zunächst ein Sichtungsturnier für die deutschen Jugendmeisterschaften in 2020 ausgetragen. Dabei gehen die Dressurreiter der Klassen Children, Junioren und junge Reiter am Mittwoch und Donnerstag ins Dressurviereck. Der Freitag ist den regionalen Reitern vorbehalten. Sie starten von der Klasse E bis M. Außerdem wird der Donaucup am Freitag ausgetragen. Am Samstag gehen die Children, Junioren und Junge Reiter im Rahmen der Sichtung für die deutschen Jugendmeisterschaften im Springreiten 2020 über die Hindernisse. Ebenfalls am Samstag greift die baden-württembergische Springsport-Elite ins Turniergeschehen ein. Sie bestreiten am Sonntag, dem Finaltag des Turniers, die Qualifikation für das BW Bank Hallenchampionat. Davor ermitteln jedoch noch einmal die Children, Junioren und Junge Reiter ihre jeweiligen Sieger in den abschließenden Springprüfungen.