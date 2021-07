von Werner Feisst und Christof Kaltenbach

Fußball, DFB-Pokal: Es war die 16. Paarung, die Thomas Broich am Sonntagabend live in der ARD-Sportschau zog. Der ehemalige Bundesliga-Profi hatte zwar kein absolutes Traumlos für den FC 08 Villingen parat, aber immerhin einen attraktiven Gegner. Die Nullachter treffen in der 1. Runde des DFB-Pokals auf den FC Schalke 04. Das Spiel findet in der Zeit zwischen dem 6. und 8. August in der MS Technologie-Arena statt.

Damit treffen die Villinger auf einen alten Bekannten. Bereits 2016 hieß der Gegner in der 1. DFB-Pokalrunde Schalke 04. Damals wichen die Nullachter in das Schwarzwald-Stadion des SC Freiburg aus und unterlagen dem damaligen Bundesligisten vor rund 14.000 Zuschauern mit einem respektablen 1:4. Das Ehrentor für den Oberligisten erzielte Mario Ketterer.

FC 08-Pressesprecher Alexander Rieckhoff, der den Verein im Sportschau-Studio vertrat, meinte: „Unsere Mannschaft und Trainer Marcel Yahyaijan wünschten sich eine Traditionsmannschaft. Und das ist Schalke 04. Diesesmal werden wir nicht, wie 2016, in Freiburg spielen, sondern zuhause in Villingen. Vor fünf Jahren konnten wir lange gut mithalten. Ich glaube, es wird ein spannendes Spiel. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Wiedersehen.“