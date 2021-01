von unserer Sportredaktion

Fußball-Oberliga: Beim FC 08 Villingen geht es kurz vor Ende der Wechselfrist Schlag auf Schlag. Mit dem 25-jährigen Frederick Bruno holen die Nullachter nun ein Eigengewächs zurück nach Villingen.

„Dass der Wechsel jetzt zum Ende der Transferfrist noch geklappt hat, ist für alle Beteiligten sehr erfreulich. Frederick Bruno ist ein in Villingen tief verwurzelter Spieler. Er passt sportlich und vor allem auch menschlich perfekt in unsere Mannschaft“, freut sich FC 08-Sportvorstand Arash Yahyaijan über den Neuzugang. Der 25-jährige Defensivspezialist ist direkt zum Start nach der Winterpause für den FC 08 spielberechtigt. „Freddy ist mit einer Größe von 1,90 Metern, seiner Schnelligkeit und seiner Zweikampfstärke ein Spielertyp, den jeder Trainer gerne in seiner Mannschaft hat“, ergänzt FC 08-Chefcoach Marcel Yahyaijan.

Frederick Bruno ist ein echtes Nullacht-Eigengewächs. Er hat die komplette Jugendabteilung des Vereins durchlaufen und schnell den Sprung in die 1. Mannschaft geschafft. Dort war Bruno als junger Verteidiger bereits Stammspieler in der Oberligamannschaft. „Doch dann hatte er verletzungsbedingt etwas Pech und war anschließend mit seiner Rolle in der Oberligamannschaft auch nicht immer glücklich“, erläutert Marcel Yahyaijan. Deshalb wechselte er im Winter vor zwei Jahren zum FC Holzhausen und ein halbes Jahr später, nachdem eine langwierige Mittelfußverletzung auskuriert war, zum 1. FC Rielasingen-Arlen. Der Kontakt zu Marcel Yahyaijan bestand auch in dieser Zeit fort. „Ich fand es immer schade fand, dass er als Eigengewächs den FC 08 verlassen hat“, sagt der Villinger Coach.

Bruno meint zu seinem Wechsel: „Ich freue mich, dass ich nun wieder meinem Heimatverein weiterhelfen kann. Die letzten zwei Jahre habe ich den FC 08 weiterhin intensiv verfolgt und festgestellt, dass sich der Club sehr gut entwickelt hat. Wichtig war mir auch, dass der Trainer von mir überzeugt ist. Außerdem schätze ich die Bemühungen von Arash sehr und freue mich auf das familiäre Umfeld beim FC 08.“ Die Villinger MS Technologie-Arena liegt nur wenige 100 Meter von Brunos Zuhause entfernt.