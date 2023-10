Am 6. Oktober kam es bei der Kreisliga-A-Partie der DJK Villingen gegen den FC Schönwald im Villinger Friedengrund zu einem folgenschweren Zusammenprall. Einer der beteiligten Spieler musste in ein künstliches Koma versetzt werden.

Die Mannschaft des FC Schönwald sitzt gemeinsam nach dem Training zusammen und tauscht sich aus. | Bild: Frederick Woehl

Der Aufwachprozess wurde mittlerweile eingeleitet und der Spieler befindet sich auf kleinen Schritten der Besserung. Der Spielbetrieb wurde zwar vorerst eingestellt, das Training hat das Team von Trainer Mario Ketterer allerdings wieder begonnen. Nach dem Training am Freitag richteten seine Clubkameraden in unserem Video emotionale Worte an ihren Spieler.

Die Botschaft von Mitgliedern des FC Schönwald Video: Frederick Woehl

Ob und wann der Club den Spielbetrieb wieder aufnehmen wird, ist ungewiss. Es gibt wichtigeres als Fußball in diesen Tagen.