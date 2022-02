Volleyball, Regionalliga Damen: Das mit Spannung erwartete Spitzenspiel zwischen dem Förderverein Tübinger Modell und dem TV Villingen am Samstagabend fällt aus. Grund sind drei bestätigte Corona-Fälle im Team des TV Villingen.

Trainer Sven Johansson informierte am späten Donnerstagnachmittag die Presse über die Spielabsage. Der Coach hatte zunächst den Staffelleiter über die positiven Testergebnisse informiert, der daraufhin die Partie vom Spielplan gestrichen hat. Eine Bestätigung des Staffelleiters über die offizielle Absage liegt dem TV Villingen bereits vor. Auch Tübingen wurde informiert.

Johansson strich sofort die geplanten Trainingseinheiten der Villinger Mannschaft am Donnerstag und Freitagabend. „Wir müssen jetzt die weitere Entwicklung abwarten. Ich würde gerne am kommenden Dienstag wieder trainieren, da am nächsten Wochenende eine ebenfalls wichtige Partie gegen Mannheim ansteht. Aktuell sind wir noch geschockt“, so Johansson.

Villingen hätte mit einem Sieg in Tübingen dem vorzeitigen Titelgewinn sehr nahe kommen können. Ein Nachholtermin für das Spiel steht noch nicht fest, zumal Tübingen bereits zwei Spiele wegen Absagen nachzuholen hat.