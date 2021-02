Tennis: Dominik Koepfer steht beim Grand-Slam-Turnier Australian Open in der zweiten Runde. Der Furtwanger gewann in Melbourne sein Erstrunden-Match gegen den Bolivianer Hugo Dellien glatt in drei Sätzen. Im ersten Durchgang setzte sich Koepfer knapp mit 7:5 durch. Satz Nummer zwei entschied er deutlich mit 6:2 für sich und machte im dritten Satz mit 6:4 alles klar. „Ich habe von Anfang bis Ende konzentriert gespielt“, meinte Koepfer nach der Partie gegen die Nummer 112 der Weltrangliste.

Nun wartet eine Hammer-Aufgabe auf den 26-Jährigen. In Runde zwei trifft er am Mittwoch in Melbourne auf den Österreicher Dominic Thiem, die Nummer drei der Weltrangliste. Thiem feierte vergangenen September seinen bislang größten Erfolg mit dem Gewinn der US Open in New York. „Ich freue mich auf dieses Match und hoffe, dass ich ihn in Schwierigkeiten bringen kann“, sagt Koepfer vor dem Duell mit dem Österreicher.