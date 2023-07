: (daz) Verbandsliga-Aufsteiger DJK Donaueschingen musste sich im jüngsten Test in Eggingen den A-Junioren des Bundesligisten SC Freiburg klar mit 0:5 (0:1) Toren geschlagen geben. „Der Gegner war uns in allen Belangen überlegen. Das Ergebnis geht auch in der Höhe in Ordnung“, musste DJK-Trainer Benjamin Gallmann nach den 90 Minuten feststellen. Nur in den ersten 45 Minuten habe seine Elf die Partie einigermaßen ausgeglichen gestaltet, doch nach der Pause nahezu nie einen Zugriff bekommen. „In der Vorbereitung ist so ein Ergebnis natürlich ein Stimmungsdämpfer. Wir können jedoch Spiel und Ergebnis richtig einordnen. Die Begegnung hat gezeigt, dass wir uns in allen Belangen steigern müssen“, ergänzt Gallmann, der nur 13 Feldspieler zur Verfügung hatte, was jedoch keine Ausrede darstellen soll. Nicht gefallen haben Gallmann die vielen Ballverluste im eigenen Aufbauspiel. Diesbezüglich gelte es, zukünftig sicherer zu agieren.