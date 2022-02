von unserer Sportredaktion

Eishockey: Gute Nachricht für die Eishockey-Fans in der Region: Nach zwei Monaten öffnet die Helios Arena wieder ihre Pforten. Das Heimderby der Schwenninger Wild Wings gegen die Bietigheim Steelers am Freitag, 18. Februar, findet vor Publikum statt. Knapp 3000 Besucher dürfen nach Auskunft des SERC unter Einhaltung der Corona-Regeln ins Stadion.

„Es ist unfassbar schön, dass wir endlich wieder vor unseren Fans spielen dürfen und das auch direkt beim Derby gegen Bietigheim“, freut sich Schwenningens Geschäftsführer Christoph Sandner auf die erneute Rückkehr der Fans in die Helios Arena. Die aktuelle Auslastung von maximal 50 Prozent ermöglicht es allen Dauerkartenbesitzern, ihren angestammten Platz einnehmen zu können.

Bereits am Freitag ab 9.30 Uhr beginnt der Vorverkauf für die Heimspiele gegen Bietigheim und am Dienstag, 22. Februar, gegen Iserlohn im Fanshop in der Jakob-Kienzle-Straße 8 oder im Online-Ticketshop.

Die neueste Fassung der Corona-Verordnung in Baden-Württemberg lässt eine Auslastung von 50 Prozent unter 2G-plus-Bestimmungen zu. Hinzu kommt die Einschränkung, dass nur zehn Prozent der Stehplätze belegt werden dürfen. Diese sind in der Helios Arena mit den Dauerkartenbesitzern vollumfänglich ausgelastet, womit ausschließlich Sitzplatztickets in den freien Verkauf gehen werden.

Doch für den Moment steht Freude über das Ende der Geisterspiele absolut im Vordergrund. „Natürlich gibt es noch die ein oder andere Einschränkung, aber wir nehmen es, wie es kommt und machen das Beste daraus, um das Gemeinschaftserlebnis Eishockey in Schwenningen wieder live erlebbar zu machen“, beschreibt Sandner die aktuellen Umstände.