hatten sich viele Eishockey-Freunde schon auf ein spielfreies Wochenende eingerichtet, denn das für Sonntag geplante Heimspiel der Schwenninger Wild Wings gegen den ERC Ingolstadt wurde am Donnerstagnachmittag abgesagt. Als Grund wurden mehrere Corona-Fälle mit der Omikron-Variante beim ERC Ingolstadt genannt. Das zuständige Gesundheitsamt hat eine Quarantäne für die gesamte Mannschaft sowie das Trainer- und Betreuerteam angeordnet. Doch kurze Zeit später erfolgte eine Kehrtwende. Die Wild Wings spielen nun doch, und zwar gegen die Augsburger Panther. Die bayerischen Schwaben gastieren am Sonntag um 16:30 Uhr in der heimischen Helios Arena. Die ursprünglich für 18. Februar terminierte Partie wurde kurzerhand vorverlegt. Wann die Begegnung gegen den ERC Ingolstadt nachgeholt wird, ist bislang noch nicht abschließend entschieden.