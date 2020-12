Skicross: Im vierten Anlauf hat es geklappt! Nachdem Daniela Maier (SC Urach) zuvor bei den ersten Weltcups dieser Saison jeweils im Viertelfinale ausgeschieden war, raste die Furtwangerin am Montag im französischen Val Thorens aufs Podest. Maier musste sich im Finale lediglich der Österreicherin Katrin Ofner geschlagen geben und ließ aber die kanadische Olympiasieger Marielle Thompson (3.) hinter sich.

Skicross Angriff auf die Weltspitze Das könnte Sie auch interessieren

Bereits in der Qualifikation hatte Daniela Maier mit Rang fünf am Montagvormittag angedeutet, dass mir ihr an diesem Tag zu rechnen ist. In den Finalläufen legte die 24-Jährige dann richtig los. Sowohl im Viertelfinale als auch im Halbfinale ließ die Schwarzwälderin ihre Konkurrentinnen hinter sich und zog souverän ins Finale ein. Dort gelang der Furtwangerin mit dem zweiten Rang das bislang beste Weltcup-Ergebnis in ihrer jungen Karriere.

Beim ersten Weltcup-Rennen in Val Thorens am Sonntag war Daniela Maier im Viertelfinale ausgeschieden und belegte im Endklassement Rang neun. Im Gesamtweltcup ist Maier nun Vierte.