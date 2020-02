von Mete Morat

Futsal: Der FV Marbach hat am Wochenende die Endrunde der Hallenbezirksmeisterschaften im Futsal in der Schwenninger Alleenturnhalle ausgerichtet. Die vier Bezirksmeister heißen: SG Neuhausen (C-Junioren), SG Kirchen-Hausen (C-Juniorinnen), SV Titisee (B-Juniorinnen) und FC Pfaffenweiler (E-Junioren).

Ein Überraschungserfolg gelang den C-Junioren der SG Neuhausen mit dem Titelgewinn. | Bild: Morat

SG Neuhausen überrascht

C-Junioren: Eine Überraschung gab es in der Alterklasse. Kreisligist SG Neuhausen sicherte sich den Titel. In der Gruppe A qualifizierte sich Verbandsligist FC 08 Villingen mit vier Punkten für das erste Halbfinale, während der Gruppenzweite SSC Donaueschingen über die Zwischenrunde ins Halbfinale kam. Spannender ging es in der Gruppe B, in dem SG Neuhausen, SG Schluchsee und die SG Möhringen punktgleich waren. Neuhausen wurde nach Sechs-Meter-Schießen Gruppenerster vor Schluchsee und Möhringen, die die schlechteste Tordifferenz hatten. Im ersten Halbfinale gewann die SG Schluchsee gegen den favorisierten FC 08 Villingen verdient mit 2:1 Toren und stand als erster Finalist fest. Im zweiten Halbfinale bezwang die SG Neuhausen den SSC Donaueschingen ebenfalls mit 2:1. Im Platzierungsspiel setzte sich der FC 08 Villingen mit 4:0 gegen den SSC Donaueschingen durch. Spannend verlief das Finale zwischen Neuhausen und Schluchsee. Neuhausen gewann mit 1:0 und wird am nächsten Wochenende in Gottmadingen den Bezirk Schwarzwald bei den Futsalmeisterschaften im südbadischen Verband vertreten.

Strahlende Siegerinnen in der Altersklasse der C-Juniorinnen: Die SG Kirchen-Hausen sicherte sich den Bezirksmeistertitel. | Bild: Morat

SG Kirchen-Hausen jubelt

C-Juniorinnen: Nach den Gruppenspielen qualifizierten sich die SG Oberes Bregtal und der SV Titisee als Gruppensieger direkt für das Halbfinale. Im ersten Halbfinale schlug die SG Oberes Bregtal den FV Tennenbronn mit 1:0. Das zweite Halbfinale gewann die SG Kirchen-Hausen gegen den SV Titisee 2:1 nach Sechs-Meter-Schießen. Im Spiel um den dritten Platz schlug Titisee Tennenbronn mit 1:0. Im Finale standen sich die SG Oberes Bregtal und Kirchen-Hausen gegenüber. Nach der regulären Spielzeit stand es 1:1, bevor Kirchen-Hausen das Sechs-Meter-Schießen für sich entschied und Bezirksmeister wurde. Somit darf die SG Kirchen-Hausen den Bezirk Schwarzwald nächste Woche in Engen bei den Hallenmeisterschaften des Verbands vertreten. Platzierungen: 1. SG Kirchen Hausen, 2. SG Oberes Bregtal, 3. SV Titisee, 4. FV Tennenbronn, 5. SG Bonndorf, 6. SSC Donaueschingen.

Gute Nerven: Im Sechs-Meter-Schießen sicherten sich die B-Juniorinnen vom SV Titisee in Schwenningen den Titel. | Bild: Morat

SV Titisee nervenstark

B-Juniorinnen: Die SG Oberes Bregtal I und II sowie der FC Riedöschingen bildeten die Gruppe A. In der Gruppe B spielten SG VfB Villingen, FC Pfohren und der SV Titisee. In der Gruppe A gewann die SG Oberes Bregtal II beide Spiele und qualifizierte sich für das Halbfinale. In der Gruppe B hieß der Gruppensieger SV Titisee. Über die Zwischenrunde qualifizierte sich die SG VfB Villingen und die SG Oberes Bregtal I für die Halbfinalbegegnungen. Da setzte sich die SG Oberes Bregtal II nach Sechs-Meter-Schießen gegen die SG VfB Villingen mit 4:3 durch. Der SV Titisee gegen die SG Oberes Bregtal I mit 2:0. Das Spiel um den dritten Platz entschieden die Villingerinnen mit 2:1 gegen die SG Oberes Bregtal I für sich. Das Endspiel zwischen Titisee und Oberes Bregtal II war lange ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten wurde der SV Titisee stärker und gewann das Sechs-Meter-Schießen. Platzierungen: 1. SV Titisee, 2. SG Oberes Bregtal 2, 3. SG VfB Villingen, 4. SG Oberes Bregtal 1, 5. FC Pfohren, 6. FC Riedöschingen.

Den Titel bei der E-Jugend sicherten sich der Nachwuchs vom FC Pfaffenweiler. Bilder: Mete Morat | Bild: Morat

FC Pfaffenweiler gewinnt Finale

E-Jugend: In der Gruppe A belegte die SG Brigachtal mit vier Punkten den ersten Platz vor FC Pfaffenweiler, der ebenfalls auf vier Punkte kam. Dritter wurde die DJK Villingen. In der Gruppe B sicherte sich der SV Hinterzarten den Gruppensieg vor SSC Donaueschingen und FC Hüfingen. Pfaffenweiler und der SSC qualifizierten sich über die Zwischenrunde für das Halbfinale. Im ersten Halbfinalspiel gewann Brigachtal mit 1:0 gegen den SSC. Im zweiten Halbfinale schlug Pfaffenweiler den SV Hinterzarten mit 2:0. Somit bestritten der SSC Donaueschingen und der SV Hinterzarten das kleine Finale, das die Donaueschinger mit 2:0 für sich entschieden. Im spannend verlaufenen Endspiel gewann die FC Pfaffenweiler knapp mit 1:0 gegen die SG Brigachtal und wurde Bezirksmeister. Platzierungen: 1. FC Pfaffenweiler, 2. SG Brigachtal, 3. SSC Donaueschingen, 4. SV Hinterzarten, 5. FC Hüfingen, 6. DJK Villingen.