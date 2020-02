Eishockey: Die Gerüchte und Spekulationen gab es schon seit längerer Zeit. Nun ist der Wechsel perfekt. Wild Wings-Torhüter Dustin Strahlmeier geht nach dieser Saison zu den Grizzlys Wolfsburg.

Strahlmeier trug vier Jahre lang das Trikot der Wild Wings. Er absolvierte bislang fast 170 DEL-Spiele für die Schwenninger und entwickelte sich in dieser Zeit zu einem der besten deutschen Torhüter. In der DEL-Saison 2017/18 wurde „Strahlie“ sogar zum Torhüter des Jahres gewählt. In dieser Spielzeit erreichte der 27-Jährige auch seinen größten Erfolg mit den Wild Wings, den Einzug in die Pre-Playoffs. Sein damaliger Trainer in Schwenningen war Pat Cortina, der in Wolfsburg auch sein neuer Coach wird.

Wild Wings „Man muss die richtigen Leute holen.“ Interview mit Eishockey-Experte Matthias Hoppe Das könnte Sie auch interessieren

Neben den Wild Wings und Wolfsburg hatten mit Düsseldorf, Köln und Iserlohn noch drei weitere Klubs Interesse, Strahlmeier für die kommende Saison zu verpflichten. Die Entscheidung fiel nun für die Niedersachsen. Der 27-Jährige soll bei den Grizzlys einen Zwei-Jahres-Vertrag erhalten. Er wird in Wolfsburg quasi der Nachfolger von Felix Brückmann, der zu den Adler Mannheim wechselt. Gemeinsam mit dem Deutsch-Kanadier Chet Pickard bildet Strahlmeier das neue Torhüter-Duo der Grizzlys.

Schwenninger Wild Wings Benedikt Brückner verlängert bei den Wild Wings Das könnte Sie auch interessieren

Durch den Abgang von Strahlmeier zeichnet sich bei den Schwenningern eine Lösung mit einem ausländischen und einem deutschen Torhüter ab. Für die Position des deutschen Torwarts war Felix Bick ein heißer Kandidat. Bick ist in Villingen-Schwenningen geboren und sein derzeitiger Trainer beim Zweitligisten EC Bad Nauheim, Christoph Kreutzer, wird neuer Sportmanager bei den Wild Wings. Bick verlängerte jedoch vor wenigen Tagen seinen Vertrag in Bad Nauheim um eine weitere Saison.