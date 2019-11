Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (doba) FV Möhringen – FC Löffingen II 7:1 (3:0). Nach einer halben Stunde gelang Möhringen die überfällige Führung. In kurzer Folge schaffte der Tabellenführer die Pausenführung. Löffingen witterte kurz nach Wiederbeginn eine kleine Chance, doch Möhringen ließ sich nicht darauf ein und drückte sofort wieder aufs Tempo. Mit dem 4:1 war Löffingens Widerstand gebrochen. Tore: 1:0 Bell (28.), 2:0 Bell (31.), 3:0 Gomina (43.), 3:1 Wider (48.), 4:1 Hainke (55.), 5:1 Bell (72.), 6:1 Paulsen (87.), 7:1 Paulsen (88.). SR: Gauggel (Konstanz). Z: 120. GR: Löffingen (73.)

SV Eisenbach – SG Kirchen-Hausen 4:3 (2:2). Eisenbach zeigte wieder einmal seine Eigenschaft als kleine Wundertüte. Mit einem guten Start schockte der Gastgeber den Tabellenzweiten, der aber zurückschlug, ehe Eisenbach durch Simon Neininger zum 2:2 traf. Nach einer Stunde war es Marco Wirbser, der Eisenbach erneut in Führung brachte. Kirchen-Hausen tat sich gegen nun konternde Gastgeber schwer, sodass Andy Krukenbergs Anschlusstreffer (83.) für die Gäste zu wenig war. Tore: 1:0 Wirbser (7.), 1:1 Eigentor (15.), 1:2 Colucci (30.), 2:2 Neininger (41.), 3:2 Wirbser (60.), 4:2 Wirbser (79.), 4:3 Kurkenberg (83.). SR: Sättele (Löffingen). Z: 80.

SG Unadingen/Dittishausen – SG Riedöschingen/Hondingen 1:1 (0:1). Die jüngste Siegesserie der Gäste endete am Sonntag. Zwar gelang nach gutem Beginn das 0:1 durch Andreas Stöckele, danach ließen die Gäste Unadingen aber ins Spiel finden. Die ausgeglichene zweite Halbzeit lebte von der Spannung. Da Riedöschingen die Vorentscheidung verpasste, blieben die Gastgeber im Spiel und sicherten sich durch einen Treffer von Andreas Wolf einen nicht unverdienten Punkt. Tore: 0:1 Stöckle (7.), 1:1 Wolf (84.). SR: Tröndle (Bonndorf). Z: 100.

SV TuS Immendingen – SSC Donaueschingen 1:2 (0:1). In einer ausgeglichenen Begegnung nutzte der SSC die erste Chance direkt zur Führung (28.). Nach dem Seitenwechsel bescherte ein Immendinger Abwehrfehler den Gästen das 0:2 (55.). Danach war der TuS jedoch spielbestimmend und traf zum 1:2. Trotz offensiver Schlussphase und zweier guter Gelegenheiten blieb es beim 1:2. Tore: 0:1 Holwegler (28.), 0:2 Laichner (55.), 1:2 Weinmann (71.). SR: Kostenbader (Grafenhausen). Z: 150.

FC Pfohren – SV Saig 2:1 (0:0). Schon in den ersten 25 Minuten gab Pfohren den Ton an. Das Schlusslicht rettete aber das 0:0 in die Pause. Danach erhöhte Pfohren den Druck und kam zum Erfolg. Die 2:0.Führung geriet nach einem Fehlpass und dem Anschlusstreffer der Saiger kurz in Gefahr (84.). Tore: 1:0 Boma (59.), 2:0 Reichmann (75.), 2:1 Novakovski (16.). SR: Bernhart (Bonndorf). Z: 80.

SV Öfingen – SV Hinterzarten 1:0 (0:0). Die erste Viertelstunde gehörte Öfingen, danach war die Partie ausgeglichen. Den besseren Start in Halbzeit zwei erwischten die Gäste, die jedoch nach einer guten Stunde den Zugriff verloren. Öfingen wurde nun stärker und siegte durch einen Elfmeter. Tore: 1:0 Wenzler (74.). SR: Wehrle (Friedenweiler). Z: 80.

SG Schluchsee/Feldberg – FC Lenzkirch 2:3 (2:2). Die SG ging mit dem ersten Angriff in Führung. Nach dem Seitenwechsel drückte Lenzkirch. Matthias Haas verlängerte mit dem letzten Angriff die Siegesserie der Gäste. Tore: 1:0 Maier (4.), 1:1 Hönig (10.), 2:1 Strittmatter (21.), 2:2 Veit (23.), 2:3 Haas (90.+3). SR: Huremovic (Villingen). Z: 80.