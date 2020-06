Fußball-Landesliga: – Kurz vor Ende der Wechselperiode hat es im Kader der ersten Mannschaft des SV 08 Laufenburg noch einmal etwas Bewegung gegeben.

Wie Sportchef Frank Rudigier mitteilt, hat der Verein Sebastian Flaig verpflichtet. Der 17-jährige Abiturient, der in Weilheim wohnt, war zuletzt für die U18 von GC Zürich im Einsatz. Zuvor spielte er in der A-Jugend der SG Waldshut-Tiengen in der Landesliga, davor beim SC Freiburg. Aus dem ursprünglichen Stürmer ist ein Defensivspieler geworden.

Der 1,92 Meter große Sebastian Flaig durchlief sämtliche Auswahlteams des Südbadischen Verbands, wobei er den zweiten Platz im Oktober 2019 beim U18-Länderpokal in Duisburg als bisherigen Höhepunkt bezeichnet.

Neu: Aggelos Mitkidis aus Dogern schließt sich dem SV 08 Laufenburg an. | Bild: SV 08 Laufenburg

Darüber hinaus wird sich auch Aggelos Mitkidis aus Dogern dem SV 08 Laufenburg anschließen. Der 20-Jährige lebt in Dogern und war in seiner Jugendzeit für den VfB Waldshut und den FC RW Weilheim (A-Jugend Verbandsliga) aktiv. Seine erste Aktivstation führt ihn über den Rhein zum FC Klingnau (2. Liga Interregional). Der Weg zurück nach Deutschland führt ihn nun zum SV 08 Laufenburg.

Er geht: SV 08-Torwart Elvis Gojak kehrt zum SV BW Murg zurück. | Bild: Welte, Gerd

Hingegen hat sich Elvis Gojak für einen Wechsel zu seinem Ex-Verein SV BW Murg entschieden. Der Torwart, der eine Saison im Dienste des Vereins stand, ist durch seine Selbstständigkeit sehr eingespannt und will etwas kürzer treten.