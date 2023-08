Radsport: – Der Öflinger Nachwuchs-Mountainbiker Nick Urich von der SG Rheinfelden verpasste nur hauchdünn einen Treppchenplatz im Cross-Country-Rennen der Europameisterschaften in Barga/Italien. Kurz vor der Ziellinie stürzte der 13-Jährige und musste seinem italienischen Verfolger Walter Vaglio den dritten Platz überlassen.

Silber holte sich Urichs bayerischer Rivale Nico Brandl (Grafenau), der ihm in der Gesamtwertung bei der Deutschen Meisterschaften in der Altersklasse U15, die Urich mit 347 Punkten anführt, dicht auf den Fersen ist. Hier fällt am 23. September in Bad Tabarz (Thüringen) die Entscheidung.

Bei den vier Wettbewerben in der Toskana war Urich einer der Besten der bundesdeutschen Abordnung. Beim Zeitfahren zum Auftakt der Wettkampf-Woche belegte er Rang 15, fuhr danach mit Nicola Müller (Unterägeri/Schweiz) und Maxi Strittmatter (Kirchzarten) im Mannschaftsrennen auf den neunten Platz. Beim Short Track sparte sich der Öflinger seine Körner fürs Cross Country auf und belegte Platz 17.