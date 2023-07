Radsport vor 28 Minuten

Finja Lipp gewinnt Silber bei Deutscher Meisterschaft

Radsport: Mountainbikerin der SG Rheinfelden fährt bei nationalen Titelkämpfen im Cross Country in Albstadt ihr bisher bestes Rennen in diesem Jahr. Siebte im Short Race. Nominierung für WM in Schottland wahrscheinlich.