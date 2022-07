Radsport: – Nick Urich von der SG Rheinfelden unterstrich bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften in Reudern bei Nürtingen seine herausragende Form. Der U15-Biker holte sich als Fahrer des jüngeren Jahrgangs in einem spannenden Rennen den Landestitel.

Radsport Mountainbike-Talent Nick Urich vom Bad Säckinger Dick Küchen Racing Team macht schon richtig große Sprünge Das könnte Sie auch interessieren

In einem so genannten „Le-Mans-Start“ schickten die Ausrichter die 30 Fahrer auf den Parcours. Der junge Öflinger behauptete sich sofort an der Spitze des Feldes und führte nach der ersten Runde deutlich. Nach einem Fahrfehler Urichs im Steingarten, gelang es seinem Konkurrenten Felix Kurz vom SC Hausach aufzuschließen. In der Folge dominierten die beiden Fahrer das Rennen bei hohem Tempo.

Mountainbike Finja Lipp von der SG Rheinfelden holt EM-Bronze mit dem Team Das könnte Sie auch interessieren

Kurz vor der Entscheidung um den Titel hatte Nick Urich mehr Körner, bog vor Kurz in die lange Abfahrt ein und sicherte sich den Titel durch einen erfolgreichen Ziel-Sprint. Einen Tag später revanchierte sich Kurz in Münstertal beim sechsten von zehn Rennen um den Schwarzwälder MTB-Cup und distanzierte Urich um wenige Sekunden. In der Gesamtwertung führt Nick Urich hier mit 158 Punkten vor den Hausachern Till Welte (137) und Felix Kurz (136).

Platz fünf: Lukas Stamm (SG Rheinfelden) fuhr im U19-Rennen auf Platz fünf. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Urichs Rheinfelder Teamkollege Valentin Eisele fuhr in Reudern ebenfalls ein gutes Rennen, kam auf Platz 16 ins Ziel. In der U13 fuhr Paul Eisele unter 40 Startern auf den sechsten Platz. Lukas Stamm (U19) kam auf den fünften Platz.