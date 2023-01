von Christel Siegmund

Ski, alpin: – Viel zu tun hatten die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer des Skiclubs Waldshut und der WSG Feldberg zusammen mit dem Liftteam, um den Hofeck-Hang in eine renntaugliche Slalompiste zu verwandeln. Es hat sich gelohnt: Bei den Rennen um die Baden-Württembergische Meisterschaft kämpften rund 80 Skisportlerinnen und -sportler um Meisterehren bei den Aktiven und der Jugend.

Biathlon Biathlet Fabian Kaskel macht sich weiterhin Hoffnung aufs Ticket für die Europameisterschaften Das könnte Sie auch interessieren

Jana Schoch (SC Sasbach) sicherte sich erstmalig souverän den Landesmeistertitel in der U18-Klasse, der 15-jährige Tobias Höcht (SZ Rheinfelden) meisterte den anspruchsvollen Kurs auf der eisigen Piste sicher und wurde mit der Bronzemedaille belohnt. Knapp eine Sekunde schneller war Maxime Weschmann (SC Konstanz). Der Meistertitel ging an Jona Baumhof (SV Ravensburg).

In den Junioren- und Aktivenklassen dominierten die Starter des Schwäbischen Skiverbands, nachdem die Titelanwärter des Skiverbands Schwarzwald an den schwierigen Schlüsselstellen ausgeschieden waren: Vorjahres-Verbandsmeisterin Sara Schweiger (SC Oberkirch) traf es genauso wie Jonas Schoch (SC Sasbach), der seinen Titel nicht verteidigte. Nils Haser (Skiteam Freiburg) nach Durchgang eins noch auf Meisterkurs, kam ebenfalls nicht ins Ziel.

Wintersport Eva Höcht wird Slalom-Vierte beim Lena-Weiss-Cup am Oberjoch Das könnte Sie auch interessieren

Landesmeister bei den Junioren wurden Jule Zehle (SC Buchhorn) und Niclas Baumhof (SV Ravensberg). Die Aktiventitel gingen an Nina Gassner und ihren Bruder Philipp (SV Neuenbürg). Das Meisterschaftsrennen geht auch in die Landes-Skiliga-Wertung ein.

In der Mannschaftswertung zum Deutschen Ligafinale rangiert die Mannschaft des Skiverbands Schwarzwald auf Rang acht.

Baden-württembergische Skiliga

Die alpine Skiliga Baden-Württemberg machte ebenfalls am Bernauer Hofeck für ihre dritten und vierten Rennen Station.

Nils Haser (ST Freiburg) meisterte den schnell-gesteckten Slalom-Kurs am besten und legte schon im ersten Durchgang den Grundstein zum Sieg. Im zweiten Durchgang gefährdete auch ein kleiner Fehler im Steilhang den Tagessieg nicht mehr. Hinter ihm kam der frühere Weltcup-Fahrer Benedikt Staubitzer (SC Mittenwald) als Zweiter ins Ziel, dicht gefolgt von Nico Burda (IAR Hochschwarzwald) auf Rang drei. Burda siegte damit in der jüngsten U18-Klasse. Jonas Schoch (SC Sasbach) triumphierte in der U21-Klasse und fuhr auf Rang fünf im Gesamtklassement.

Biathlon Karla Gehrmann jubelt am Notschrei: „Wahnsinn – zweimal Silber und einmal Gold“ Das könnte Sie auch interessieren

Bei den Frauen war Jule Zehle (SC Buchhorn) mit starkem zweiten Lauf nicht zu bezwingen. Die Starterinnen des Skiverbands Schwarzwald Vivien Schweiger, ihre Schwester Sara (SC Oberkirch) und Jana Schoch (SC Sasbach) kamen auf die Ränge neun, zehn und elf, womit Jana Schoch Schnellste der U18 war.

Im vierten Skiliga-Rennen tags darauf gelangen Leonie Patsch (SC Offenburg) und Vivien Schweiger mit Rang neun und zehn Top-Ergebnisse. Jana Schoch wurde Zwölfte, Maxime Weschmann (SC Konstanz) und Tobias Höcht (SZ Rheinfelden) wurden Zwölfte und 13. im Gesamtklassement. ür Schoch, Weschmann und Höcht bedeutete dies Podestplätze in der U18-Klasse.

Bemerkenswert war der Start einiger Athleten der Para-Klassen unter Leitung von Maike Hujara (SV Neuenburg), die sich mit großem Engagement in den Rennablauf integrierten und mit Ausgleichsfaktoren in der deutschen Skiliga-Cupwertung geführt werden.