von Christel Siegmund

Ski, alpin: – Der Weg ins bayerische Allgäu wird für die alpinen Schüler des Regio-Süd-Kaders fast schon zur Routine. Am ersten Wettkampftag beim Lena-Weiss-Cup am Oberjoch wartete auf die zehn Nachwuchsrennläufer der südlichsten Regio des Skiverbandes Schwarzwald am Grenzwieslift bei besten Bedingungen ein fair gesetzter Slalomkurs.

Dem 15-jährige Rheinfelder Tobias Höcht (SZ Rheinfelden) gelang im zweiten Durchgang ein sehr guter Lauf. Er verbesserte sich noch um sieben Plätze nach oben und wurde als starker Sechster der U16-Klasse und als Zehnter in der Gesamtwertung notiert. Linus Laule (SC Wehr) und Evan Bertram (SC Öflingen) erreichten auf die Gesamtränge 27 und 35.

Eva Höcht (SZ Rheinfelden), eines der beiden Mädchen der Regio-Süd fuhr in der U14-Wertung des jüngsten Starterjahrgangs 2009 auf Platz vier und Rang 24 im Gesamtklassement. Kaderkollegin Lilli Anders (SC Waldshut) schied im zweiten Durchgang aus. Ebenfalls nicht in die Wertung kamen Samuel Laule, Max Hierholzer (beide SC Wehr) Nick Glatthar und Quinn Bertram (beide SC Öflingen). Gesamtsieger wurden Amelie Vogg (SC Königsbrunn) und Max Füss (SV Hindelang).

Am zweiten Wettkampftag stand der erste Parallelslalom der Saison auf dem Programm. Nach zwei Qualifikationsläufen schafften es nur Tobias Höcht und Samuel Laule in die K.O.-Rennen. Für das Duo war jedoch nach Runde eins schon Schluss: Höcht zog gegen den im bundesweiten Punkteranking führenden Benno Brandis (TSV Durach) den Kürzeren; Laule musste sich nach einem Fahrfehler im ersten Durchgang ebenfalls geschlagen geben.

Nach den guten Leistungen wurden Tobias Höcht und Samuel Laule von Landestrainerin Vero Fus für das Finale des Deutschen Schülercups am Wochenende in Wildschönau/Österreich nominiert. Landeskaderathletin Lena Jehle (SC Wehr) geht dort ebenfalls an den Start gehen.